Wout Weghorst ile Attila Szalai aynı takımda buluştu! Transfer resmen açıklandı

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Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.



Böylece geçtiğimiz sezona Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta başlayan Attila Szalai ile Wout Weghorst Alman kulübünde buluşmuş oldu.

Beşiktaş'ta ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Hollandalı dev golcüyü, sezon ortası Manchester United transfer etmişti.



Burada çok parlak günler geçirmeyen Weghorst, Hoffenheim'ın yolunu tuttu. Alman ekibi, transferi bu video ile duyurdu:





Wout ist da 📍 pic.twitter.com/Wr4I2AydHW — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 9, 2023

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU



Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Hollandalı için Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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Ferdinand, Hollandalı hakkında, "Manchester United'da 10 numara oynuyorsanız takımın en iyilerinden biri olmanız gerekiyor. Eğer ben Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Alejondra Garnacho ya da Anthony Martial olsam ve Weghorst 10 numara pozisyonunda oynasaydı buna şaşırırdım. 10 numara oynayan oyuncular hatlar arasında top aldığında kurnaz olmalı ve takım arkadaşlarını gol pozisyonuna sokmalı. Weghorts iyi mücadele ediyor ama hepsi bu. 10 numaraların yapması gereken şey bu değil." ifadelerini kullanmıştı.