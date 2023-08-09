Son Dakika: Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana galibiyeti sonrası ülke puanı sıralaması değişti! Yükselişimiz sürüyor, işte yeni liste...

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaştığı Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 3-0 yenerek ülke puanına önemli bir katkı yaptı.

Türkiye, sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası UEFA ülke sıralamasında 1 basamak daha yükselirken gelecek sezon için önemli bir adım attı.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ederken UEFA ülke sıralamasında 13. sırada başladık.

KONFERANS LİGİ'NDE FİRE YOK

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, rakiplerini saf dışı bırakarak yoluna devam ederken ülke puanına önemli katkı yaptı.

Haberin Devamı

GALATASARAY PLAY-OFF'A YAKIN

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma mücadelesi veren son şampiyon Galatasaray ise 2. ön elemede karşılaştığı Zalgiris'i eleyerek yoluna devam etti.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaştığı Olimpija Ljubljana takımını deplasmanda 3-0'la geçen sarı kırmızılılar, tura göz kırparken ülke puanına da önemli katkıda bulundu.

BİR BASAMAK YÜKSELDİK

Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükselirken gelecek sezon için önemli bir adım attı.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM

UEFA ülke sıralamasında ilk 10'a girerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmeyi hedefleyen Türkiye, Galatasaray'ın son galibiyetiyle birlikte 11. sıraya yükseldi.

Avrupa kupalarında bu sezon mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un performansları büyük bir öneme sahip olacak. Türkiye bu sezon topladığı puanlarla ilk 10'a girmesi halinde Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunda mücadele edecek Süper Lig şampiyonu, eleme aşamasında yer almadan doğrudan grup aşamasından organizasyona başlayacak.

Haberin Devamı

İLK 1O'A BİR KALDI

Olimpija Ljubljana galibiyetiyle İsviçre'yi geride bırakarak Avusturya'nın arkasında 11. sırada yer alan Türkiye, 28.600 puanla Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım yolunda hedefine 1 adım daha yaklaştı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şekilde:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.600

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.982

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- TÜRKİYE: 28.600

12- İsviçre: 28.475

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750

Haberin Devamı