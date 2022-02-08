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Wings for Life World Run’a 3 ay kaldı

#Wings For Life World Run#Omurilik Felci#Redbull
Wings for Life World Run’a 3 ay kaldı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run’a 3 ay kaldı. 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek Wings for Life World Run kapsamında dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi ‘koşamayanlar için koşacak’. Binlerce kişinin omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşacağı etkinlik ile ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgileri www.kosamayanlaricinkos.com adresinde.

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Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run için son 3 aya girildi. 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek Wings for Life World Run’da dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi yeniden ‘koşamayanlar için koşacak’. Türkiye’deki Wings for Life World Run ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile bir kez daha İzmir’de gerçekleştirilecek. En son 2019 yılında İzmir’in ev sahipliği yaptığı koşuda yaklaşık 9.000 kişi ‘Koşamayanlar için’ koşmuştu.

2014 yılından beri düzenlenen ve dünyanın en önemli iyilik koşularından biri olarak gösterilen Wings for Life World Run’da geçen sene 180 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atmıştı. 195 ülkeden katılımcıların yer aldığı Wings for Life World Run 2021’de katılımcılar Wings for Life World Run App ile koşmuştu. Bu sene binlerce kişi, hem Wings for Life World Run hem de App Run ile bin omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşacak.

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Wings for Life World Run App dilediğin yerde koş
Akıllı telefonlar için tasarlanan Wings for Life World Run uygulaması ile dileyen herkes dünya ile aynı anda koşarak Wings for Life World Run’ın bir parçası olabiliyor. Katılımcılar, uygulama sayesinde resmi lokasyonlar dışında da kendi lokasyonlarını ve koşu parkurlarını seçerek adımlarını koşamayanlar için atabiliyor. Koşucular, bir kez daha tüm dünya ile aynı anda başlayan Wings for Life App Run’da, başlangıçtan yarım saat sonra hareket eden Sanal Yakalama Aracı’na yakalanmamaya çalışacaklar. Wings for Life World Run ve App Run ile ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgileri www.kosamayanlaricinkos.com adresinde.

Wings for Life Vakfı hakkında

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings For Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings For Life Vakfı’nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Wings For Life World Run#Omurilik Felci#Redbull

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