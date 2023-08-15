Willian Arao'nun yeni takımı belli oluyor

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2022-2023 yaz transfer döneminde Jorge Jesus'un isteği üzerine 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Willian Arao ile yollar ayrılıyor. Son olarak orta sahaya Fred'i alan sarı lacivertlilerde kadro rotasyonunda düşünülmeyen Willian Arao'nun yeni durağı belli oldu.

Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre Yunan temsilcisi Panathinaikos 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe ile her konuda anlaştı. Buna göre Fenerbahçe Arao'nun transferinden 3 milyon Euro net gelir elde edecek.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Brezilyalının transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıka Willian Arao 1 gol 5 asistlik katkı üretti.