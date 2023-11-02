Weghorst'un temsilcisinden Galatasaray, Fenerbahçe ve transfer itirafı! 'Görüştük...'

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Geçen sezonun başında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Wout Weghorst, Siyah-beyazlı formayla ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Erik Ten Hag onu devre arasında Manchester United'a transfer etmişti.

Premier Lig devinde işler istediği gibi gitmeyen Weghorst, yeni sezonda Bundeliga ekibi Hoffenheim'e kiralandı.

Yaz transfer döneminde ismi Süper Lig ekipleriyle de anılan Weghorst hakkında Türkiye temsilcisi Mithat Halis dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜK"

Radyospor'a konuşan Halis; "Yaz döneminde Galatasaray'la görüştük. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı konuşuluyordu. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da almak istiyordu. Weghorst sistem oyuncusu. Sahada çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Pozisyon bilgisi yüksek ve çok mücadeleci. Bu nedenle Galatasaray onu istedi. Hem Okan hoca istedi, Ayhan Akman ile konuyu konuştuk, o da olmasını çok istiyordu; ancak Burnley 10 milyon Euro istedi. Galatasaray bunu çok buldu ve transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi tercih etti, ancak Weghorst transferin son gününe kadar bekleyemedi." dedi.

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"İSMAİL KARTAL DE ÇOK İSTEDİ"

Daha sonra Hoffenheim'ın devreye girerek Hollandalı golcüyü kadrosuna kattığını söyleyen Halis; "İsmail Kartal da Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Weghorst'u çok istemişti, ama olmadı." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN BURNLEY İLE ANLAŞMASI LAZIM"

Galatasaray'ın ara transfer dönemi için Weghorst'a teklifinin olup olmadığı yönündeki soru içinse Mithat Halis şu cevabı verdi: Şimdi Galatasaray isterse ben 'hayır' demem. 'Alabilirseniz alın' derim. Burnley ile anlaşmaları gerekir. Sezon başında hem Icardi'yi hem de Weghorst'u birlikte oynatmak için almak istemişlerdi.