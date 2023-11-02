×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Weghorst'un temsilcisinden Galatasaray, Fenerbahçe ve transfer itirafı! 'Görüştük...'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Weghorst#Galatasaray
Weghorstun temsilcisinden Galatasaray, Fenerbahçe ve transfer itirafı Görüştük...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 11:11

Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olduktan sonra Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst'un ismi yaz aylarında Galatasaray ve Fenerbahçe ile geçmişti. Hollandalı oyuncunun temsilcisinden bu konuda transfer itirafı geldi.

Haberin Devamı

Geçen sezonun başında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Wout Weghorst, Siyah-beyazlı formayla ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Erik Ten Hag onu devre arasında Manchester United'a transfer etmişti.

Premier Lig devinde işler istediği gibi gitmeyen Weghorst, yeni sezonda Bundeliga ekibi Hoffenheim'e kiralandı.

Gözden KaçmasınGalatasarayın rakipleri Bayern Münih ve Manchester Unitedın kâbus akşamı 3. Lig ekibine elendiler, sakat verdiler...Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih ve Manchester United'ın kâbus akşamı! 3. Lig ekibine elendiler, sakat verdiler...Haberi görüntüle

Yaz transfer döneminde ismi Süper Lig ekipleriyle de anılan Weghorst hakkında Türkiye temsilcisi Mithat Halis dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜK"

Radyospor'a konuşan Halis; "Yaz döneminde Galatasaray'la görüştük. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı konuşuluyordu. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da almak istiyordu. Weghorst sistem oyuncusu. Sahada çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Pozisyon bilgisi yüksek ve çok mücadeleci. Bu nedenle Galatasaray onu istedi. Hem Okan hoca istedi, Ayhan Akman ile konuyu konuştuk, o da olmasını çok istiyordu; ancak Burnley 10 milyon Euro istedi. Galatasaray bunu çok buldu ve transfer döneminin sonuna kadar beklemeyi tercih etti, ancak Weghorst transferin son gününe kadar bekleyemedi." dedi.

Haberin Devamı

"İSMAİL KARTAL DE ÇOK İSTEDİ"

Daha sonra Hoffenheim'ın devreye girerek Hollandalı golcüyü kadrosuna kattığını söyleyen Halis; "İsmail Kartal da Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Weghorst'u çok istemişti, ama olmadı." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN BURNLEY İLE ANLAŞMASI LAZIM"

Galatasaray'ın ara transfer dönemi için Weghorst'a teklifinin olup olmadığı yönündeki soru içinse Mithat Halis şu cevabı verdi: Şimdi Galatasaray isterse ben 'hayır' demem. 'Alabilirseniz alın' derim. Burnley ile anlaşmaları gerekir. Sezon başında hem Icardi'yi hem de Weghorst'u birlikte oynatmak için almak istemişlerdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Weghorst#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!