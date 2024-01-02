Wayne Rooney fiyaskosu sona erdi

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Championship ekiplerinden Birmingham City, Teknik Direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik adamın görevine, beklentileri karşılayamaması nedeniyle son verildiği belirtildi.
15 HAFTADA 10 PUAN
Rooney, Ekim 2023'te göreve geldiği Birmingham City'de 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
Wayne Rooney, 5. sırada aldığı takımla 20. sıraya kadar geriledi. Birmingham City, Championship'te 28 puanla 20. sırada yer alıyor.