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Wayne Rooney fiyaskosu sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Wayne Rooney#Championship
Wayne Rooney fiyaskosu sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 22:23

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, Teknik direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Championship ekiplerinden Birmingham City, Teknik Direktör Wayne Rooney ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik adamın görevine, beklentileri karşılayamaması nedeniyle son verildiği belirtildi.

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Rooney, Ekim 2023'te göreve geldiği Birmingham City'de 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Wayne Rooney, 5. sırada aldığı takımla 20. sıraya kadar geriledi. Birmingham City, Championship'te 28 puanla 20. sırada yer alıyor.

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#Futbol#Wayne Rooney#Championship

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