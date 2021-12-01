Watford - Chelsea maçında korkutan olay! Yarım kaldı, 35 dakika sonra başlayabildi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağızBakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağız#Fahrettin Koca
Hatayda tarihi maç İki kaleci atıldı, kaleye geçti ve tur geldiHatay'da tarihi maç! İki kaleci atıldı, kaleye geçti ve tur geldi#Hatayspor
Ballon dOr sonrası sular durulmuyor Bu kez Ronaldo...Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Bu kez Ronaldo...#Lionel Messi
Bilim Kurulu sonrası kritik Omicron açıklaması: Endişe verici bir gelişme yokBilim Kurulu sonrası kritik 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok#Fahrettin Koca
Bakan Koca son durumu açıkladı Dikkat çeken mesaj: Salgının sonu zayıf varyantlarla gelecekBakan Koca son durumu açıkladı! Dikkat çeken mesaj: 'Salgının sonu zayıf varyantlarla gelecek'#Koronavirüs
Milli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlarMilli Eğitim Şûrası'nda öğretmenlerle ilgili tarihi kararlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağızErdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Premier Ligde korkutan olay 35 dakika sonra...Premier Lig'de korkutan olay! 35 dakika sonra...#Chelsea
Korkunç kaza Hurdaya dönen otomobilden cansız bedenleri çıktıKorkunç kaza! Hurdaya dönen otomobilden cansız bedenleri çıktı#İzmit
Milyonların beklediği toplantı İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlarMilyonların beklediği toplantı! İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Harekete geçildi Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHarekete geçildi! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Ebru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlarEbru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!#Ebru Şallı
Bizi kandırıyor, yemezler...'Bizi kandırıyor, yemezler...'#Fenerbahçe
Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne | Kimler risk altındaTam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne? | Kimler risk altında?#COVID-19
Beklenmedik ayrılık, Pereira depremi Yeni hoca Süper Ligden...Beklenmedik ayrılık, Pereira depremi! Yeni hoca Süper Lig'den...#Fenerbahçe
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Watford - Chelsea maçında korkutan olay! Yarım kaldı, 35 dakika sonra başlayabildi...

#Chelsea#Watford#Premier Lig
Watford - Chelsea maçında korkutan olay Yarım kaldı, 35 dakika sonra başlayabildi...

İngiltere Premier Lig'de Watford'un Chelsea'yi konuk ettiği karşılaşmada Chelsea tribününde bir taraftar rahatsızlandı ve maç 13. dakikada durdu.

Haberin Devamı

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın takımı Watford ile Chelsea arasında oynanan İngiltere Premier Lig 14. hafta maçında korkutan bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra tribünde bir taraftar fenalaştı. Hem stadyum hem de kulüp doktorları, rahatsızlanan taraftarın yanına giderek müdahalede bulundu.

Gözden Kaçmasın

Ballon dOr sonrası sular durulmuyor Ronaldonun olay yorumuna Messi cephesinden flaş yanıt: Utanç verici...Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Ronaldo'nun olay yorumuna Messi cephesinden flaş yanıt: 'Utanç verici...'Haberi görüntüle

Yaşanan olay sonrası hakem maçı 13. dakikada durdurdu ve futbolcular soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 35 dakika duran maç, taraftarın hastaneye götürülmesinin ardından yeniden başladı.

Kalp krizi geçiren taraftar, hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Chelsea#Watford#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil