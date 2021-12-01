Watford - Chelsea maçında korkutan olay! Yarım kaldı, 35 dakika sonra başlayabildi...

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Milli futbolcu Ozan Tufan'ın takımı Watford ile Chelsea arasında oynanan İngiltere Premier Lig 14. hafta maçında korkutan bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra tribünde bir taraftar fenalaştı. Hem stadyum hem de kulüp doktorları, rahatsızlanan taraftarın yanına giderek müdahalede bulundu.

Yaşanan olay sonrası hakem maçı 13. dakikada durdurdu ve futbolcular soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 35 dakika duran maç, taraftarın hastaneye götürülmesinin ardından yeniden başladı.

Kalp krizi geçiren taraftar, hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.