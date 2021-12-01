Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Ronaldo'nun olay yorumuna Messi cephesinden flaş yanıt: 'Utanç verici...'
Lionel Messi'nin 7. kez Ballon d'Or'u kazanmasının ardından tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Arjantinli yıldızın en büyük rakibi Cristiano Ronaldo, törenin ardından yapılan paylaşıma yazdığı yorumla olay yarattı. Ronaldo'ya yanıt ise, Lionel Messi'nin babasından geldi. İşte tüm yaşananlar...
Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin 7. kez Ballon d'Or kazanmasının ardından sular durulmuyor. Messi'nin ezeli rakibi Ronaldo da tepkisini göstermeye devam ediyor.
Portekizli yıldızın hayranı olan bir Instagram hesabı, yaptığı paylaşımda Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını eleştirerek şu mesajı paylaştı;
PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak"
MULLER'DEN LEWA'YA DESTEK
Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller de, takım arkadaşı Lewandowski'nin Ballon d'Or'da ikinci sırada kalmasını eleştirdi ve ödülü Messi'nin kazanmasına tepki gösteren bir başka isim oldu.
Ödülün açıklandığı esnada Bayern Münih'le muhteşem bir sezon geçiren Robert Lewandowski'nin yüz ifadesi epey konuşulmuştu.
BİR TEPKİ DE DAVIES'TEN
Bayern Münih'in bir başka yıldız Alphonso Davies de ödülün Messi'ye gitmesini eleştirmiş ve "Ballon d'Or ödülünü Messi'nin kazanması bana hiç mantıklı gelmiyor. Eğer bu konu hakkında konuşursam birçok kişiyi incitebilirim. En azından Lewandowski'ye geçen sene için Ballon d'Or versinler!" ifadelerini kullanmıştı.