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GeriFutbol Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Ronaldo'nun olay yorumuna Messi cephesinden flaş yanıt: 'Utanç verici...'
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Futbol
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 20:29 | 

Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Ronaldo'nun olay yorumuna Messi cephesinden flaş yanıt: 'Utanç verici...'

Lionel Messi'nin 7. kez Ballon d'Or'u kazanmasının ardından tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Arjantinli yıldızın en büyük rakibi Cristiano Ronaldo, törenin ardından yapılan paylaşıma yazdığı yorumla olay yarattı. Ronaldo'ya yanıt ise, Lionel Messi'nin babasından geldi. İşte tüm yaşananlar...

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Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin 7. kez Ballon d'Or kazanmasının ardından sular durulmuyor. Messi'nin ezeli rakibi Ronaldo da tepkisini göstermeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen törenle Messi, Lewandowski'yi geride bırakarak Ballon d'Or'u kazanmış ancak Arjantinli yıldızın ödülü bu yıl hak etmediği yönünde birçok yorum yapılmıştı.
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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da törene katılmayarak, Messi'nin birinciliğini protesto ettiği öne sürülmüştü.
4RONALDODAN FLAŞ BEĞENİ

RONALDO'DAN FLAŞ BEĞENİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 36 yaşındaki Ronaldo'dan flaş bir hamle geldi.
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Portekizli yıldızın hayranı olan bir Instagram hesabı, yaptığı paylaşımda Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını eleştirerek şu mesajı paylaştı;
6MESSI BÜYÜK MAÇLARDA KAYBOLDU

"MESSI BÜYÜK MAÇLARDA KAYBOLDU"

"Ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazanan Messi'ye. Ronaldo ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bir gol bile atmadı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Her 4 yıl olması gereken neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı.
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PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak"
8RONALDO YAZDI: GERÇEKLER...

RONALDO YAZDI: GERÇEKLER...

Bu paylaşımı önce beğenen ardından da altına yorum yapan Ronaldo, "Gerçekler" ifadesini kullandı.
9BU KEZ MESSINİN BABASI DEVREDE

BU KEZ MESSI'NİN BABASI DEVREDE

Ronaldo'nun beğenisi ve yorumunun ardından bu kez de Messi'nin babası Jorge Messi'den bir paylaşım geldi.
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Messi'nin Ballon d'Or ödülüyle olan fotoğrafını paylaşan ve Ronaldo'ya atıfta bulunan baba Messi, "Bla, bla, bla... Devam et" mesajını yazdı.
11MULLERDEN LEWAYA DESTEK

MULLER'DEN LEWA'YA DESTEK

Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller de, takım arkadaşı Lewandowski'nin Ballon d'Or'da ikinci sırada kalmasını eleştirdi ve ödülü Messi'nin kazanmasına tepki gösteren bir başka isim oldu.
12AYNISI RIBERYYE YAPILDI

"AYNISI RIBERY'YE YAPILDI"

Müller açıklamasında, "Bayern Münih taraftarları, Almanlar ve Polonyalılar için bu tören kesinlikle bir hayal kırıklığıydı. Lewandowski, Ballon d'Or'u hak ediyordu ancak buna şaşırmadım. Aynısı 2013'te Franck Ribery'e de yaptılar." ifadelerini kullandı.
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Ödülün açıklandığı esnada Bayern Münih'le muhteşem bir sezon geçiren Robert Lewandowski'nin yüz ifadesi epey konuşulmuştu.
14DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Messi'yi tebrik eden Lewandowski, "Aday olan diğer tüm oyuncuları da tebrik ederim. Yılın Forveti ödülünü kazandım, hiç bir oyuncu arkasında en güçlü takım ve taraftar olmadan bireysel ödüller kazanamaz. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.
15BİR TEPKİ DE DAVIESTEN

BİR TEPKİ DE DAVIES'TEN

Bayern Münih'in bir başka yıldız Alphonso Davies de ödülün Messi'ye gitmesini eleştirmiş ve "Ballon d'Or ödülünü Messi'nin kazanması bana hiç mantıklı gelmiyor. Eğer bu konu hakkında konuşursam birçok kişiyi incitebilirim. En azından Lewandowski'ye geçen sene için Ballon d'Or versinler!" ifadelerini kullanmıştı.
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