Wanda Nara'nın oğlu Valentino Lopez, Galatasaray'la anlaştı

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Galatasaray'ın Ligue 1 devi Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı yıldız santrforu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı boşanma sürece nedeniyle gündemden düşmezken sarı kırmızılı takıma aynı aileden bir isim daha katıldı.

Wanda Nara'nın ilk eşinden olan oğlu Valentino Lopez, sarı-kırmızılıların altyapısına transfer olduğu iddia edildi.

U14 TAKIMIYLA ANLAŞTI

Ajansspor'da yer alan habere göre, Wanda Nara'nın ilk eşi Maxi Lopez'den olan oğlu Valentino Lopez, Galatasaray U14 takımı ile anlaşma sağladı.

ICARDI İLE KALDI

Genç futbolcu adayı Valentino Lopez, Wanda Nara'nın Türkiye'den ayrılmasına rağmen üvey babası Mauro Icardi ile İstanbul'da kalarak Galatasaray altyapısına başladı.

Icardi, daha önceki açıklamasında "Benim nasıl bir baba olduğumu zaten biliyorsunuz ve benim olmayan üç çocuğa nasıl davrandığımı zaten biliyorsunuz." diyerek çocukları arasında ayrım yapmadığını vurgulamıştı.

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L-GANTE'YE PALYAÇOLU GÖNDERME

Valentino Lopez, annesinin yeni sevgilisi L-Gante'nin "Birbirimizi tanımaya başladık." sözleri üzerine sosyal medya hesabından palyaço emojisi paylaşarak ilişkiyi kabul etmediğini belli etmişti.