Galatasaray'da Emre Taşdemir'in hikayesi: "Düğününe gidilmedi, rencide olmasın diye ücreti KAP'a bildirilmedi"

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Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı kırmızılıların gündemini değerlendirirken Karagümrük maçında yıldızlaşan Emre Taşdemir'in bilinmeyen hikayesini anlattı.

* Emre Taşdemir'in düğün detayı

* Taylan-Oğulcan'ın kabul etmediği bildirim

* KAP bildirimindeki ücret detayı

* "Galatasaray'da Batshuayi yok"

* "Mertens yedek kalmalı"

* Okan Buruk mu Şenol Güneş mi?

* Tribün cezası

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KARAGÜMRÜK MAÇI VE BEŞİKTAŞ DERBİSİ... DUBOIS Mİ BOEY Mİ?

"Galatasaray, Karagümrük maçında çok iyi bir oyun ortaya koyamadı. Bu oyunc Beşiktaş derbisine yetmeyebilir. Milot Rashica bu maçın ana aktörü Rashica'ydı. Emre Taşdemir'in maçın yıldızı olmasının ana sebebi Rashica'dı.

Okan Buruk için zor tercih... Emre Taşdemir Karagümrük maçında en az 8-10 kez bindirmeye imza attı, rakip defanı hataya zorladı. Fakat Dubois'te bunu görmedik. Savunma aksiyonları başarılı, risk almadan, hücuma katkı vermeden bir 90 dakika çıkardı.

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Sacha Boey'ye bakıyorsunuz... 90 dakikada 10-15 kanat bindirmesi yapan, ortalarda takımı skor bulmaya sevk eden, zaman zaman da arka tarafta defoları ortaya çıkan bir bek. Ofansif katkı almak istemiyorsan Dubois doğru tercih olabilir. Emre Taşdemir'in ofansip yönü düşünüldüğünde Dubois'in Beşiktaş derbisinde oynaması daha mantıklı gözüküyor."

SACHA BOEY VE EMRE İKİ KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ

"Sacha BOEY, Emre Taşdemir... İki kampa götürülmedi. Emre Taşdemir rezerv ligde oynadı. İkisi de şimdi takımda. Doğru kadro mühendisliği yok Galatasaray'da. Planlamanın doğru yapılmadığının bir örneği yok. Yerli golcü yok, yerli sağ bek yok, Batshuayi-Pedro tipi hücum oyuncuları yok, Josef de Souza tipi bir ön liberosu yok. İyi bir kadro mühendisliğine imza atılmadı. Kimse kimseyi kandırmasın."

OKAN BURUK MU, ŞENOL GÜNEŞ Mİ?

"Bu eşleşmede ağır basan taraf Beşiktaş ve Şenol Güneş. Güneş, Terim ve Denizli ile birlikte en başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Usta çırağa karşı bir anlamda... Galatasaray'ın derbiyi kazanabilmesi için güçlü bir orta saha ile oynaması gerekiyor. Okan Buruk, cesur bir karar vermeli. Karagümrük galibiyeti Galatasaraylıları aldatmasın. 30 şut, direkten dönen toplar vs. Bu futbol Beşiktaş derbisi için yeterli değil. Galatasaray'ın kalabalık orta saha ile oynaması lazım çünkü Galatasaray fizik olarak, boy ortalaması olarak rakiplerinin gerisinde. Bu açığı güçlü-kalabalık orta saha ile kapatabilirsiniz."

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"MERTENS ZAMAN ZAMAN YEDEK KALMALI"

"Mesela Mata... Oyuna girip katkı verdi. Mertens de bu şekilde kullanılabilir. Mertens'ten yüksek verim alabilmeniz için 60-70'ten sonra oyuna almanız daha doğru olabilir. Galatasaray'ın Mertens'i zaman zaman ekonomik kullanması lazım. Güçlü orta saha adına 10 numarasız oynaması gerek Galatasaray'ın."

EMRE TAŞDEMİR'İN HİKAYESİ...



"Galatasaray'a ilk geldiğinde sakatlıkları nedeniyle Bursaspor yollarını ayırma kararı almıştı. Bu bir riskti. Fatih Terim'in isteğiyle kadroya katıldı. Sadece maçı başı ücrete Galatasaray'da oynamayı kabul etti. Yönetim şaşırdı. Bu fedakarlık sonrası kontratına cüzi bir rakam yazıldı."

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"RENCİDE OLMASIN DİYE KAP'A BİLDİRİLMEDİ"

"Galatasaray Emre Taşdemir'in mali detaylarını KAP'a bildirmedi. Sebebi Emre Taşdemir'in takım arkadaşlarına karşı rencide olmasını engellemekti. Performansı sonrası ücretine düzeltmeler yapıldı fakat bir türlü vitrine çıkamadı. 2 sene önce dünya evine girdi. Galatasaray Kulübü'nden düğününe doğru dürüst kimse gitmedi."

"TAYLAN ANTALYALI VE OĞULCAN ÇAĞLAYAN REZERV LİGİ KABUL ETMEDİ, EMRE TAŞDEMİR BURADA OYNADI"

"Giresunspor'a kiralandı, etkili olamadı. Sezon başı gönderilsin diye haftalarda beklendi. Emre kalmadı istedi, nitekim de kaldı. A Takım'da düşünülmediği kendisine iletildi. Kampa götürülmedi, Florya'da tek başına çalıştı. Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan gibi kadroya giremeyen oyunculara 'Rezerv ligde oynayacaksınız' dendi fakat bu oyuncular bunu kabul etmedi. Emre Taşdemir, Galatasaray'da kalmak istediği için 'Burada başarılı olacağım, kendimi A Takım'a atacağım' dedi.

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Daha sonra A Takım idmanlarına çıktı. Karagümrük maçında 1 gol ,1 asist. Kendisini tebrik ediyorum. Çok üst düzey bir oyuncu mu? Değil ama Kazımcan ile Emre Taşdemir'in kıyasladığınızda Beşiktaş derbisinde net bir şekilde Emre oynamalı."

Marsilya ve Galatasaray'da Forma Giymiş Oyuncular



