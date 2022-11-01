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Son dakika: Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin kilit ismi Mauro Icardi olacak! Okan Buruk talimat verdi...

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#Galatasaray#Mauro İcardi#Beşiktaş
Son dakika: Galatasarayda Beşiktaş derbisinin kilit ismi Mauro Icardi olacak Okan Buruk talimat verdi...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

G.Saray’da Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş’a karşı hücum planını Arjantinli yıldız üzerine kuruyor. Klasına ve büyük maç tecrübesine güvendiği Arjantinli futbolcunun antrenman ve maç performansından memnun olan Okan Buruk orta saha ve kanat oyuncularına ‘Topu İcardi ile buluşturun’ talimatı verdi. Süper Lig’de oynanan son 3 karşılaşmada olduğu gibi Okan Buruk’un Beşiktaş derbisinde de ilk 11’de sahaya sürmeyi planladığı İcardi, Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asist üretmişti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbide 3 puana ulaşmak için planlarını Mauro İcardi üzerine kuruyor. Arjantinli oyuncunun antrenman ve maç performansından memnun olan tecrübeli teknik adam Icardi’nin Beşiktaş derbisinde toplu buluşturulmasını istedi ve orta saha ve kanat oyuncularına ‘Topu İcardi ile buluşturun’ talimatı verdi.

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BURUK, MERTENS’E DE ÖZEL GÖREV VERDi

Kanat ve bek oyuncuları başta olmak üzere Buruk, Mertens’ten de özellikle 3. bölgede, ceza sahası içinde İcardi’yi beslemeleri, pasları ile Arjantinli oyuncunun desteklenmesini istedi. Okan Buruk, Mertens ile birlikte kanat oyuncularına da içeri katedip şut çekmelerini değil, pasları, kanat organizasyonları ile gole gidecek yolun İcardi’den geçmesini istedi ve ‘Kafanıza göre şut çekmek yok’ uyarısında bulundu.

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RASHİCA’NIN YERİ GARANTİ DİĞER KANAT İSE BELİRSİZ

Beşiktaş derbisi öncesi yapılan ilk idmanda Icardi’nin daha fazla buluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptıran Galatasaray teknik direktörü ayrıca performansından çok memnun olduğu Rashica’dan da vazgeçmeyecek. Kosovalı futbolcunun derbide 11’de olması garanti görülürken diğer kanatta ise şu anda bir soru işareti hakim. Bu bölgede forma yarışında Kerem ve Barış Alper arasında Buruk çalışmalardaki performanslarına göre karar verecek.

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#Galatasaray#Mauro İcardi#Beşiktaş

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