Wanda Nara: Bugün kızlar sadece para istiyor! Umarım kızlarım Icardi gibi birini bulur

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Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'de yayınlanan Gente dergisine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BUGÜNLERDE KIZLAR SADECE PARA İSTİYOR"

Kendisini 'parayı kontrol eden anne' olarak tanımlayan Wanda Nara; "Para, para, para... Kızlar bugünlerde sadece para istiyor. Ben, parayı kontrol eden bir anneyim. Genç kızlığımdan beri faturaları kendim ödüyorum. Paraya çok değer veririm. Beş çocuk annesiyim ve çok bilinçliyim. Kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum. Çok iyi yatırımlar yaptım, çocuklarım bunun için bana teşekkür edecek." dedi.

"ÇOCUKLARIM DA BENİM GİBİ! ONLARLA GURUR DUYUYORUM"

Ailesi hakkında konuşan Nara; "Çalışmadan da yaşayabilirim ama bunu yapmıyorum. Çocuklarım da benim gibi, onlarla gurur duyuyorum. Onlarda bendekine benzer bir cesaret ve kararlılık var. Çalışmayı ve kendilerini geliştirmeyi çok seviyorlar. Okula büyük istekle gidiyorlar. Bu çok güzel." dedi.

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"BAZI İHANETLER AFFEDİLMEZ"

Dergide 'inişli çıkışlı' olarak nitelendirilen Icardi ile ilişkisi hakkında konuşan Wanda Nara; "Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler. Sadakatsizlik ve affetme... Bunlar duruma göre değişir, bazıları affedilmez, bazıları sizi ayırır. Bazıları da koca bir aileyi kaybetmeye değmeyecek aptalca şeylerdir. Kişiye ve duruma göre değişir." dedi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA

Bu çok uzun bir süreç. Belki de ömür boyu sürebilecek bir şey. Biz de bu sürecin içerisindeyiz.

"UMARIM ÇOCUKLARIM MAURO GİBİ BİRİNİ BULUR"

Aileye çok önem veririm. Benim kadar aileye önem veren birini bulmuş olmam büyük şans. Bugün bu pek mümkün olmuyor. Umarım çocuklarım da Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım. Onlara eşlik edecek birini bulmalarını istiyorum, çünkü bugünlerde bu çok zor. İnsanlar artık kimseye bağlanmak istemiyor, biraz ilişki yaşayıp sonra ayrılıyorlar.

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