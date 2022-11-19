Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus!

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İlk 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Hatayspor, Volkan Demirel teknik direktörlük görevine geldikten sonra inanılmaz bir çıkış yakaladı.

Fanatik'in haberine göre; genç hoca yönetiminde çıktığı 7 maçta 13 puanı hanesine yazdıran Hatayspor, bu periyotta ligde en fazla puan toplayan 2. takım oldu.

Zirvede Jorge Jesus’un Fenerbahçe ’si bulunurken, Sarı-Lacivertliler 16 puan kazandı. 2. sıradaki Hatayspor’u, 11 puanlı Galatasaray ve Kayserispor takip ediyor.

Güney ekibini küme düşme potasından çıkartan Volkan Demirel’in ilk hedefi; Dünya Kupası arası sonrasında ilk 8 arasına girmek. Hatayspor, ara sonrası sırasıyla Giresunspor, Fenerbahçe (d), Ümraniye (d), Antalya ve Galatasaray’la (d) karşılaşacak.