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Volkan Demirel'in tek rakibi Jorge Jesus!

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Fenerbahçe
Volkan Demirelin tek rakibi Jorge Jesus
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 11:24

Süper Lig'de 1 puanda aldığı Hatayspor'u uçuşa geçiren Volkan Demirel müthiş bir istatistiğe imza attı. Bir konuda genç hocanın ekibi, Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

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İlk 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Hatayspor, Volkan Demirel teknik direktörlük görevine geldikten sonra inanılmaz bir çıkış yakaladı.

Fanatik'in haberine göre; genç hoca yönetiminde çıktığı 7 maçta 13 puanı hanesine yazdıran Hatayspor, bu periyotta ligde en fazla puan toplayan 2. takım oldu.

Zirvede Jorge Jesus’un Fenerbahçe ’si bulunurken, Sarı-Lacivertliler 16 puan kazandı. 2. sıradaki Hatayspor’u, 11 puanlı Galatasaray ve Kayserispor takip ediyor.

Güney ekibini küme düşme potasından çıkartan Volkan Demirel’in ilk hedefi; Dünya Kupası arası sonrasında ilk 8 arasına girmek. Hatayspor, ara sonrası sırasıyla Giresunspor, Fenerbahçe (d), Ümraniye (d), Antalya ve Galatasaray’la (d) karşılaşacak.

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Fenerbahçe

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