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Volkan Demirel'den taç itirazı! '10-15 metre fark vardı. Yerinden atılmadı...'

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#Hatayspor#Volkan Demirel#Kasımpaşa
Volkan Demirelden taç itirazı 10-15 metre fark vardı. Yerinden atılmadı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 16:21

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 3-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında atılan ilk golde hakemin taç atışını yerinden kullandırmadığına dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor, konuk olduğu Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "3-0 mağlup olduk. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum. İlk yarıda iyi oynayan bir Hatayspor oldu. 2. yarıda Kasımpaşa daha iyiydi. Aslında bunun tam tersi olması gerekiyor. Çünkü 12-13 kişi mücadele eden bir takım, biz ise daha rotasyonlu bir takımız. Düşündüklerinizi sahaya yansıtmanız bazen zorlaşıyor. 74. dakikada hakemin tacı yerinden attırması gerektiğini düşünüyorum. Normalde maç başlarken, orta saha maç başlangıç noktasından başlar, maçı yaydan başlatamazsınız. 10-15 metre fark vardı. 2-3 oyuncumuz yerinden atılmasını bekliyordu. Bu tabii ki Kasımpaşa’nın galibiyetine mazeret getirme değil, demoralize edilebiliyorsunuz. 3-0 yenildik. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Tartışmalara neden olan gol...

Gözden KaçmasınKasımpaşa 3-0 Hatayspor (Maç özeti)Kasımpaşa 3-0 Hatayspor (Maç özeti)Haberi görüntüle
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#Hatayspor#Volkan Demirel#Kasımpaşa

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