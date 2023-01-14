Volkan Demirel'den serzeniş: "Kırmaya çalışıyoruz ama olmuyor"

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 4-0 yenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bizim adımıza geçmiş olsun. Hafta başından beri anlattım oyunculara, burada geriden fazla oyun kurmaya gerek olmadığını. Hafta başından beri çalıştık, anlattık. Ne yazık ki alışkanlığı bir türlü kıramıyoruz. Kırmaya çalışıyoruz ama olmuyor. İlk yediğimiz golde ayakkabı değiştirirken, 10 kişiyken yediğimiz bir gol. İçeride söyledim, 'Bu sahada ısınmadın mı, niye ayakkabını değiştiriyorsun' diye. 2 tane geriden oyun kurarken kaptırdığımız topla, 3-0 ile ilk yarıya girdik ve maçı bitirmiş olduk. İkinci yarıda ilk yarıya göre daha doğru bir oyun oynadık. Neticesinde yenildik. Anlatacak çok şey var. Olmuşun arkasından konuşmak çok kolaydır. BAY haftasında girdik. Transferlerle, yapabilirsek, işleri düzeltmeye çalışacağız. Sezon sonuna kadar ligde kalmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Değiştirmemiz gereken, farkına varmamızın gereken, bütün herkesin düşüncesiyle bir adım sonrasını hedeflemeye hareket etmemiz, düşünmemiz ve yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Hatayspor’da mali sıkıntı olup, olmadığının sorulması üzerinde Demirel, "Dün antrenmana çıkmadan önce bir arkadaşımız yazmış, 'Transfer tahtası kapandı' diye. Aynı arkadaş bugün bir daha yazmış, 'Transfer tahtası açıldı' diye yazmış. Her kulübün kendince sorunları var, yok diyemezsiniz. Bu Türk futbolunun sorunu. Her yerde bu sorun var. Konuşacak çok şey var ama konuşamıyorsunuz. Sıkıntılar var. Sıkıntıları burada söyleyerek değil, konuşarak, karşılıklı dertleşerek, sıkıntıları daha çabuk atlatırsınız gibi geliyor" diye cevap verdi.