Volkan Demirel'den sert tepki: Benim oyuncum ölmüş! Senin 3 puanın silinse ne olur?

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Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, katıldığı bir YouTube kanalında, Süper Lig takımlarının TFF'nin verdiği Hatayspor ve Gaziantep FK kararına tepki göstermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

L1 Üçgen isimli YouTube kanalına konuk olan 41 yaşındaki çalıştırıcı, 6 Şubat depremlerinden sonra ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları hakkında TFF tarafından verilen karar sonrası çıkan 3 puan tartışmaları hakkında konuştu.

"İNSANLAR HAYATTAN SİLİNMİŞ, SENİN 3 PUANIN SİLİNSE NE OLUR?"

Volkan Demirel, "Benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?" dedi.

Volkan Demirel'in sözleri şu şekilde:

"Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?"

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