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Beşiktaş'tan futbol gündemini sarsacak 2 şok hamle! UEFA ve FIFA'ya başvuru yapılacak ve şampiyonluk kutlaması organize edilecek

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#Beşiktaş#Süper Lig#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaştan futbol gündemini sarsacak 2 şok hamle UEFA ve FIFAya başvuru yapılacak ve şampiyonluk kutlaması organize edilecek
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

TFF’nin Gaziantep ve Hatayspor ile ilgili kararına tepki gösteren Kartal yeni kararlar aldı. TFF’nin, ligden çekilen Gaziantep ve Hatay’ın rakiplerine 3’er puan vermesi nedeniyle haksızlığa uğradıkları görüşünü yineleyen Beşiktaş yöneticileri, “TFF doğru olanı yapıp ligden çekilen takımların maçlarını geçersiz saysaydı, şampiyon bizdik. Bu yüzden şampiyonluk kutlamasını yapacağız” dediler.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), deprem felaketi nedeniyle Süper Lig’den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor’un rakiplerine 3’er puan verilmesi kararına ilk günden itibaren tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili iki önemli hamle daha yapma kararı aldı.

Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün yaptığı açıklamada, “Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız” dedi ve bu konuda kesin kararlı olduklarını ifade etti.

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UEFA VE FIFA’YA DA TAŞIYACAKLAR

Sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını ve UEFA ile FiFA’ya taşımaya kararlı olduklarını sık sık dile getiren Beşiktaş yöneticilerinin ikinci hamlesi daha da çarpıcı!

Siyah beyazlılar, lig bitiminde şampiyonluk kutlaması yapma kararı aldı. “TFF doğru olanı yapıp Gaziantep ve Hatay’ın bütün maçlarını geçersiz saysaydı, ligin lideri bizdik. Üstelik hem Galatasaray’a hem Fenerbahçe’ye ikili averajda üstün olduğumuz için şampiyon biz olacaktık” diyen siyah beyazlılar, lig bitiminde şampiyonluk kutlaması yapacaklarını açıkladılar.

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SÜPER LİG’İN EN İYİ TAKIMI BİZİZ

Beşiktaş’ın özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla ligin en iyi takımı olduğunu kanıtladığını ifade eden Beşiktaş yöneticileri, “Objektif düşünen herkes takımımızın şampiyonluğu hak ettiği görüşünde. Biz de oyuncularımızın ve teknik heyetimizin bu başarısını karşılıksız bırakmayıp şampiyonluk kutlaması yapacağız” diye konuştular. Siyah beyazlılar kutlamanın ne zaman ve ne şekilde olacağı konusunda henüz bilgi vermemekle birlikte, söz konusu organizasyonun sezonun son haftasında İstanbul’da oynanacak Konyaspor karşılaşmasının ardından yapılması bekleniyor.

KARTAL, TRABZON DIŞINDAKi TÜM TAKIMLARA iKiLi AVERAJDA ÜSTÜN

Beşiktaş, bugün itibariyle Trabzonspor dışında Süper Lig’e devam eden tüm takımlara ikili averajda üstünlük sağlamış durumda. Deprem nedeniyle yarıştan çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor ile oynanan karşılaşmalar ve sezonun kalan haftalarında yapılacak maçların dikkate alınmadığı değerlendirme itibariyle siyah beyazlılar, Süper Lig’in en başarılı ekibi. Beşiktaş, ikili averajda üstünlük sağlayamadığı tek takım olan Trabzonspor ile iki maçta da berabere kalmıştı. Kartal, ligin son iki haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa ve Konyaspor’u ilk yarıda aynı skorla 2-1 mağlup etmişti.

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BEŞiKTAŞ’IN LiG KARNESi

RAKiP iLK YARI 2. YARI

Kayserispor 1-0 2-0
Alanyaspor 3-3 3-0
Karagümrük 4-1 1-1
Sivasspor 3-1 0-1
Ankaragücü 3-2 2-1
Başakşehir 0-1 2-0
İstanbulspor 2-2 3-1
Fenerbahçe 0-0 4-2
Giresunspor 1-0 3-1
Trabzonspor 2-2 0-0
Ümraniyespor 5-2 2-0
Galatasaray 1-2 3-1
Antalya 0-0 3-1
Adana Demir 1-0 4-1
Kasımpaşa 2-1 *
Konyaspor 2-1 *

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#Beşiktaş#Süper Lig#Ahmet Nur Çebi

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