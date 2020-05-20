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Haber Giriş: 20.05.2020 - 08:55,Son Güncelleme:

Volkan Demirel'den milyonluk koleksiyona bir tablo daha

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Volkan Demirel'den milyonluk koleksiyona bir tablo daha
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Zeynep Sever ile Volkan Demirel, evlerini sanat galerisine çevirdi. Çoğu Türk ressamlara ait eserlerden oluşan milyonluk bir koleksiyonu olan çift, karantinada bile yeni tablo satın aldı.

Sokak hayvanlarından çocuklara kadar herkese yardım eli uzatan eski kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'in bir diğer ortak yanları da sanat…

Özellikle Türk ressamların eserlerinden oluşan geniş bir sanat koleksiyonları olan çift, evlerini adeta bir galeriye çevirdi. Demirel çifti, evlerinde birçok eseri bulunan ressam Ali Elmacı'ya da aile tablolarını yaptırmıştı.

Hatta çift, 'Demirel Art Collection' adıyla da bir Instagram sayfası açtı. Evlerini Ahmet Güneştekin'den Ali Elmacı'ya kadar birçok sanatçının eserleriyle donatan Demirel çifti, geçtiğimiz gün değeri milyon lirayı aşan koleksiyonlarına yeni bir tablo ekledi.

İkilinin tablo dolu villası da "Demirel Sanat Evi" dedirtti. Güzel yenge, genç ressam Serdar Acar'a ait olan yeni tablosuna geçtiğimiz gün kavuştu. (Takvim)

Volkan Demirelden milyonluk koleksiyona bir tablo daha

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