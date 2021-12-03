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Volkan Demirel'den Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumları!

#Beşiktaş#Kasımpaşa#Süper Lig
Volkan Demirelden Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumları

Volkan Demirel, Kasımpaşa ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve Kasımpaşa ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

İşte Volkan Demirel'in yorumları;

Beşiktaş'ın bir an önce toparlanması lazım. Yukarı ile makas açılıyor ve artık alt tarafla muhattap olmak zorunda kalacaklar. Bir takımın 11 oyuncusunda kötü performans varsa, bu korkudandır. Josefbile taşın altına elini sokmuyor. Bazen oyunculara bu durum gelir

KABUSA DOĞRU GİDER

Allah korusun, Kayserispor maçında olumsuz bir skorda, Beşiktaş kabusa doğru gider... 10. sıradan aşağısı, yıldız oyuncuların oynayabileceği bir yer değil.

TAKIM ETKİLENİR

Taraftarlardan rica ediyorum. Kayserispor maçı Beşiktaşlılar için çok önemli. Kötü tezahürat ve baskıda Beşiktaş takımı etkilenir. Bunu yapmamalarını rica ediyorum.. Futbol adına, Beşiktaşlılık adına bunu rica ediyorum.

BİR TANE BEŞİKTAŞ VAR

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Beşiktaşlı değilim ama tüm takımını seven insanların bunu yapması lazım. Oraya giden Beşiktaşlıların, kazanmak için, destek olmak için gidecek. Kösteklemeye gitmeyin. Bir tane Beşiktaş, bir tane Fenerbahçe, bir tane Galatasaray var!

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#Beşiktaş#Kasımpaşa#Süper Lig

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