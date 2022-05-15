Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: "Taraftar beni hep destekledi"

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin efsanelerinden olan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, değerlendirmelerde bulunurken Fenerbahçeli taraftarlara da teşekkür etti.

Sarı lacivertli taraftarların kendisini desteklediğini belirten Volkan Demirel, "Zor bir akşamdı benim adıma. Ben Fenerbahçeliyim. burası beni Volkan Demirel yapan yer. Burada doğdum, burada büyüdüm ama şu anda Karagümrük teknik direktörüyüm. Taraftar beni hep destekledi. Bugün de çok desteklediler sağ olsunlar. Profesyonel tarafta da ne olursa olsun her zaman kazanmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.