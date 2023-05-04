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Volkan Demirel'den anlamlı proje

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#Volkan Demirel#Almanya#Turnuva
Volkan Demirelden anlamlı proje
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 08:28

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası ilk günden itibaren yardım seferberliğinin öncülerinden olan Volkan Demirel'in Almanya seyahatinin sırrı ortaya çıktı.

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Bayern Münih başta olmak üzere, Türk coğrafyasının yoğun olduğu bölgelerdeki kulüplerle temaslara başlayan genç teknik adam Volkan Demirel, Hatayspor’un da içinde yer aldığı bir turnuvayı organize etmeyi planlıyor.

TEMASLARA BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre; gurbetçilerimizin çoğunlukla yer aldığı Berlin, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Mainz ve Münih gibi bölgeleri kapsayan bir turnuva planlayan Demirel; Bayern, Dortmund, Schalke, Hertha Berlin ve Mainz 05 gibi kulüplerle temaslara başladı.

GURBETÇİLER HAZIR KITA!

Turnuvayı yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, 20 Temmuz-5 Ağustos arasında düzenlemeyi planlayan Volkan Demirel, elde edilecek tüm geliri depremden etkilenen 11 ilimizdeki kulüplere aktarmayı planlıyor. Hatayspor’un yanı sıra deprem coğrafyasındaki amatörler kulüpler de dahil tüm kulüplere maddi kaynak sağlamayı amaçlayan Volkan Demirel, en büyük desteği ise Almanya’daki gurbetçilerden görüyor.

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MADDİ-MANEVİ KATKILAR SAĞLANDI

Hatırlanacağı üzere depremin ilk günlerinde Almanya’da yaşayan Türkler, Volkan Demirel adına termal battaniye, çadır, kıyafet, gıda yardımlarında bulunup, maddi-manevi katkılar sağlamıştı.

ALMAN BASININDAN DESTEK GÖRDÜ

Alman basınından büyük ilgi Volkan Demirel’in hayata geçirmeyi planladığı yardım projesinin Alman basınından destek gördüğü de ifade ediliyor. Alman medyasının önde gelen kurumlarının teknik adamla bu kampanya özelinde röportajlar yaptığı ve önümüzdeki günlerde yayınlayacağı öğrenildi.

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#Volkan Demirel#Almanya#Turnuva

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