Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Volkan Demirel, Kasımpaşa-Antalyaspor maçını tribünden izledi

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Demirel#Kasımpaşa#Antalyaspor
Volkan Demirel, Kasımpaşa-Antalyaspor maçını tribünden izledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 21:54

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Haberin Devamı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk etti.

Bu müsabakayı deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor’un Teknik Direktörü Volkan Demirel de tribünden izledi.

Demirel, Hatayspor’un ligden çekilmesinin ardından Antalyaspor’a sezon sonuna kadar kiralanan genç forvet Bertuğ Yıldırım’ı yakından takip etti. Kasımpaşa taraftarları karşılaşma öncesinde Volkan Demirel'i alkışladı.

Öte yandan eski milli futbolcu Ümit Karan da karşılaşmayı stadyumdan izledi.

Gözden Kaçmasın

Türkiye U21 Milli Takımında teknik direktör belli oluyor Ömer Erdoğan iddiası...Türkiye U21 Milli Takımı'nda teknik direktör belli oluyor! Ömer Erdoğan iddiası...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Volkan Demirel#Kasımpaşa#Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Deprem göçleri ve güvenli şehirler... Türkiye Deprem Tehlike Haritasında sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne Tek tek mercek altına aldık...

Deprem göçleri ve 'güvenli' şehirler... 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne? Tek tek mercek altına aldık...

#Kahramanmaraş Depremi
Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem