Türkiye U21 Milli Takımı'nda teknik direktör belli oluyor! Ömer Erdoğan iddiası...

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Türkiye Ümit Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini kimin devralacağı belli olmaya başladı.

Ümit Milli Takım için arayışlarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör olarak görmek istediği isim konusunda uzlaştı.

Fanatik'in haberine göre; son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Ömer Erdoğan'a Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü teklif edildi.

ANKARAGÜCÜ'NDE NE YAPTI?

Süper Lig'in dördüncü haftasında Mustafa Dalcı'nın yerine Ankaragücü'nün teknik direktörlük koltuğuna oturan Ömer Erdoğan, 2-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçına kadar görevde kaldı. Sarı - lacivertliler bu periyotta, altı galibiyet, dokuz mağlubiyet ve üç beraberlik aldı.

ÖMER ERDOĞAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Eskişehirspor'da Ertuğrul Sağlam ve Michael Skibbe'nin yanında yardımcı olarak başlayan 45 yaşındaki çalıştırıcı, 2020 yılında Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak göreve başladı. Süper Lig'de Hatayspor'un başına geçen Ömer Erdoğan burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILAMADIK

Ümit Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup 9'da mücadele eden Ay-yıldızlılar Belçika, Danimarka, İskoçya ve Kazakistan ile aynı grupta mücadele etti. Oynadığı sekiz maçta iki galibiyet iki beraberlik ve dört mağlubiyet alan U21 Milli Takımı'ı topladığı sekiz puanla grubu üçüncü sırada tamamlamıştı.