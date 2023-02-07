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Volkan Demirel, ailesi ve takımıyla birlikte İstanbul'a geldi

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Volkan Demirel#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 23:28

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor futbolcuları ve Volkan Demirel, Hatay'dan İstanbul'a geldi.

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Kahramanmaraş merkezli depremde en çok etkilenen 10 şehirden biri olan Hatay'da teknik direktör olarak görev yapan Volkan Demirel, yaptığı yardım çağrısıyla yürekleri dağlamıştı.

Depreme ailesiyle birlikte Hatay'da yakalanan Demirel, tüm takımı kendi evinde toplarken kurtarma çalışmalarında da aktif olarak görev aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Volkan Demirel, depremin hemen ardından yaptığı ilk paylaşımda "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Lütfen Allah rızası için yardım edin." sözleriyle hafızalara kazındı.

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En çok hasar gören illerin başında gelen Hatay'da kurtarma çalışmalarına katılan, sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulunan Demirel, ailesi ve takımıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Havalimanında soruları yanıtsız bırakan Demirel için Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Hatay’ımızın sesi oldun, mücadelen hepimize umut oldu ve olmaya devam ediyor Kaptan" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de sosyal medyadan acil yardım çağrısı yaptı. Ağlayarak konuşan Demirel, "Burada durum çok kötü. Arkadaşlarımız enkazdan çıktı ama hala enkaz altında olan tanıdıklarımız, arkadaşlarımız var. Hatay geneli felaket durumda. Yeterli ambulans yok, yeterli yardım yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım buraya. Çok kötü çünkü her şey. Lütfen, bir şey yapın!" dedi.

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#Deprem#Volkan Demirel#Hatay

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