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Voleybol
Haber Giriş: 27.10.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

Voleybolun 'El Clasico'su VakıfBank'ın!

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Voleybolun 'El Clasico'su VakıfBank'ın!
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VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında voleybolun 'El Clasico'su olarak kabul edilen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA'yı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 25-17, 25-17, 23-25, 19-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve ligde 10'da 10 yaparak liderliğe yükseldi.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.
VakıfBank ligde çıktığı 10. maçından da galibiyetle ayrılırken, Eczacıbaşı VitrA ise 3. kez mağlup oldu.

Ligde iki maçı eksik olan sarı-siyahlılar, 13'üncü haftada 30 Ekim Cuma günü Nilüfer Belediyesi'ni VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 2 - VakıfBank: 3
Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic,
Thompson, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli)
VakıfBank: Gabriele, Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Michelle, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak)
Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 19-25, 14-16
Süre: 130 dakika (29, 26, 31, 25, 19)

Voleybolun El Clasicosu VakıfBankın

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