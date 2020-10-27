Voleybolun 'El Clasico'su VakıfBank'ın!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

VakıfBank ligde çıktığı 10. maçından da galibiyetle ayrılırken, Eczacıbaşı VitrA ise 3. kez mağlup oldu.

Ligde iki maçı eksik olan sarı-siyahlılar, 13'üncü haftada 30 Ekim Cuma günü Nilüfer Belediyesi'ni VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Eczacıbaşı VitrA: 2 - VakıfBank: 3

Salon: Eczacıbaşı



Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic,

Thompson, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Yasemin Güveli)

VakıfBank: Gabriele, Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Michelle, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak)

Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 19-25, 14-16

Süre: 130 dakika (29, 26, 31, 25, 19)

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