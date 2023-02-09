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Voleybolcu Murat Çiloğulları, depremde hayatını kaybetti! Malatya BBSK'nın acı günü...

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#Deprem#Murat Çiloğulları#Malatya BBSK
Voleybolcu Murat Çiloğulları, depremde hayatını kaybetti Malatya BBSKnın acı günü...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 16:42

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Malatya BBSK’lı voleybolcu Murat Çiloğulları’nın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından enkaz altında kalan Malatya BBSK’nın oyuncusu Murat Çiloğulları'nın vefat ettiğini açıkladı. Federasyon’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK forması giyen Murat Çiloğulları'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, Malatya BBSK ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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#Deprem#Murat Çiloğulları#Malatya BBSK

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