Vodafone Park'ta ilginç görüntü! Güvenlikler futbolcu gibi seremoniye çıktı ve...

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Spor Servisi - Adem KABAYEL Beşiktaş'ın Portekiz'in Sporting ekibini konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçı öncesi ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak mücadele öncesi son hazırlıklar yapılırken, stat hoparlörlerinin kontrolü esnasında ortaya çıkan görüntü şaşırttı.

Kritik mücadelede görev yapacak olan güvenlik görevlileri, maç öncesi Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde gerçekleşen seremoninin provasını yaptı. Görevliler, futbolcuymuş gibi tek sıra halinde dizildi ve Şampiyonlar Ligi seremonisini gerçekleştirdi.

Müziğin bitmesinin ardından iki gruba ayrılan güvenlik görevlileri, futbol takımı gibi maç öncesi pozu da verdi.