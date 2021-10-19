Beşiktaş 1 - 3 Sporting (UEFA Gençlik Ligi, maç özeti)

UEFA Gençlik Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Sporting'i konuk etti.
İlk 2 maçında galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, Sporting'e karşı da 3-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.
Konuk ekibe galibiyeti; 40. dakikada Diogo Travass, 60. dakikada Chico Lamba ve 86. dakikada Samuel Justo'nun golleri getirdi.
Beşiktaş'ın tek sayısı, 49. dakikada Emirhan Delibaş'ın ayağından geldi.
Sporting'te 12. dakikada Gilberto Batista, Beşiktaş'ta ise 45. dakikada Okan Ağrap kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.
Bu sonuçla Sporting, grupta puanını 5'e yükseltti. Beşiktaş ise 3. maçında da galibiyetle tanışamadı.