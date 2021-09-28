Vitor Pereira'nın milli ara hedefi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Dünya onu Hotel Rwanda filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadıDünya onu 'Hotel Rwanda' filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadı!#Paul Rusesabagina
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
MİTten müthiş operasyon Suriyede öldürülen en üst düzey isimMİT'ten müthiş operasyon! Suriye'de öldürülen en üst düzey isim#MİT
Bakan Soyludan yurt eylemleriyle ilgili açıklamaBakan Soylu'dan yurt eylemleriyle ilgili açıklama#İçişleri Bakanı
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
Sosyal medya yıkıldı Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldiSosyal medya yıkıldı! Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldi#ABD İstanbul Başkonsolosluğu
Düğün sonrası ortalık karıştı: Anlattıkları inanılmaz Gelinin babası dehşet saçtı: Karar verdilerDüğün sonrası ortalık karıştı: Anlattıkları inanılmaz! Gelinin babası dehşet saçtı: Karar verdiler#Takı Kavgası
Peş peşe açıklamalar... Sıcaklıklar hızla düşecek Dikkat: Saat verildiPeş peşe açıklamalar... Sıcaklıklar hızla düşecek! Dikkat: Saat verildi#Meteoroloji
Kentte koronavirüs vaka sayısında 10 kat artış İşte nedeniKentte koronavirüs vaka sayısında 10 kat artış! İşte nedeni#Koronavirüs
20 yıllık çaba boşa gitti Taliban süresiz yasakladı20 yıllık çaba boşa gitti! Taliban süresiz yasakladı#Afganistan
3 yıllık evlilikte karar verildi3 yıllık evlilikte karar verildi!#Bensu Soral
Sevgilim Covid 19 oldu ama ben iyiyimSevgilim Covid 19 oldu ama ben iyiyim#Kendall Jenner
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Nusret
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Vitor Pereira'nın milli ara hedefi!

#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Futbol
Vitor Pereiranın milli ara hedefi

Ligin en zor deplasmanlarından biri olan Hatay’dan zaferle dönen Kanarya’da şimdi gözler Olympiakos ve Kasımpaşa maçlarına döndü. Teknik direktör Pereira, “İki maçı da kazanıp milli araya iki kulvarda da zirvede girelim. Bunu yapabiliriz” diyerek oyuncularını motive ediyor.

Haberin Devamı

Son 4 maçını kazanan, bu sezonun da en flaş takımlarından biri haline gelen Hatayspor’u deplasmanda 2-1 yenerek büyük moral depolayan Fenerbahçe ’de şimdiki hedef ise önce Olympiakos, ardından da Kasımpaşa maçlarını kazanıp milli araya her iki kulvarda da zirvede girmek...

Fanatik'in haberine göreİ Teknik direktör Vitor Pereira’nın zorlu Hatay deplasmanının ardından oyuncularıyla yaptığı ilk konuşmada, “Sizinle gurur duyuyorum. Ta raftarımız da aynı şekilde sizinle gurur duyuyor. Biz bu şekilde mücadele ettiğimizde kazanamayacağımız maç yok. Bunu herkes gördü” sözleriyle onlara teşekkür ederken hedefi de gösterdi:

OYUNCULARINA BÖYLE SESLENDİ

“Önümüzde bir milli ara var. Oraya iddialı, güçlü ve zirvede girmek istiyorsak iki kulvarda bizi bekleyen iki önemli maç var. Önce Olympiakos’u sonra da Kasımpaşa’yı yenerek bu hedefimize de ulaşacağız. İki maçı da evimizde oynayacak olmamız, taraftarımızın bize verdiği desteğe güzel oyun ve 3 puanlarla karşılık verebilmek için de fırsat. Size güveniyorum. Fenerbahçe en iyisini yapacak.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Vitor Pereira#Futbol