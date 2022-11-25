Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

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Sarı lacivertlilerin Portekizli eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor.
Ailevi nedenlerle Corintihans'a veda eden Vitor Pereira'nın Flamengo'nun başına geçmek için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.
Dorival Junior'ın ayrılması halinde en büyük adayın Pereira olarak görüldüğü kaydedildi.
Farklı liglerde 4 lig şampiyonluğu bulunan Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirildi ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrıldı.
Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaldı.
57 yaşındaki teknik adam Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.