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Vincenzo Montella'dan Henry Onyekuru sözleri: "Üzgün olduğunu biliyorum"

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#Adana Demirspor#Vincenzo Montella#Onyekuru
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 01:03

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen Vincenzo Montella, "75 dakika sahayı doğru parselledik ve alanları kapattık. Tehlikeli pozisyonlar yarattık. Bu tarz maçlarda gol atamadığınızda maalesef anlık bir aksiyon maçı onlara çevrilebilir. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu tarz maçlarda gol atamadığınızda maalesef kaybetmek de var. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Benim istediğim tarzda, cesaretli oynadılar. Çalışmalarımızı sahaya yansıttılar. Futbol böyle, kaybettik. 75'inci dakikaya kadar çok memnundum. Sonuna kadar kazanmayı denedik. Golü yedikten sonra farklı bir maç oldu" dedi.

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MONTELLA: ZANİOLO ÇOK YETENEKLİ VE ZEKİ BİR FUTBOLCU

Montella, Galatasaray forması giyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ile ilgili, "Burada kaldığı sürece ondan zevk almanız gerekiyor. Çok yetenekli ve zeki bir futbolcu. Onun için sonuna kadar keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.

 

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"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜN OLDUĞUNU BİLİYORUM"

İtalyan teknik adam, Onyekuru’nun maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelmesi hakkında ise, "Ben maç biter bitmez içeriye girdim. Biz olaylara biraz daha olgun bakabiliyoruz. Henry’nin saha içerisinde her şeyini verdiğini söyleyebilirim. Kaybettiğimiz için üzgün olduğunu da biliyorum. Onlar arkadaşlarına selam vermek için yanlarına gidebiliyorlar. Herhangi bir kuşkunuz olmasın. Sonuna kadar mücadelesini verdi" açıklamasını yaptı.

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#Adana Demirspor#Vincenzo Montella#Onyekuru

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