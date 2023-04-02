Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Henry Onyekuru fırçayı yedi"

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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 yenildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın ardından Beyaz TV'ye telefonla bağlandı.

Murat Sancak, Galatasaray maçından sonraki hareketleri tartışmalara neden olan Henry Onyekuru'nun soyunma odasında fırça yediğini kaydetti.

Onyekuru'nun maç sonundaki hareketlerine ilişkin konuşan Murat Sancak "Onyekuru fırçayı soyunma odasında yedi. Tebrik edebilirsin, arkadaşların var ama herkesin önünde arkadaşların bu kadar emek vermişken o hareketleri yapamazsın. Sen Adana Demir'in ekmeğini yiyen bir futbolcusun. Kalkıp burada eyyamcılık yapacak halin yok. Soyunma odasına gider tebrik edersin." dedi.