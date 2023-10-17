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Vincenzo Montella Türkiye’de iki maçta idol oldu! Üçlü averajda rakiplerden iyiyiz

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Euro2024
Vincenzo Montella Türkiye’de iki maçta idol oldu Üçlü averajda rakiplerden iyiyiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 01:40

A Milli Takımımız’ın başarısı İtalyan ve Alman medyasında büyük yankı yarattı.

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A Milli Futbol Takımı’nın Letonya’yı 4-0 yenerek EURO 2024’ü garantilemesi, teknik direktörümüz Vincenzo Montella’nın ülkesi İtalya’da ve şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya’da büyük yankı yarattı.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, “Montella, Türkiye’yi Avrupa Şampiyonası’na uçurdu” başlıklı haberinde “Montella başında çıktığı iki maçta idol haline geldi” dedi. La Gazetta dello Sport, “Montella’nın Türkiye’si iyi başladı, çok çabaladı, son bölümde şov yaptı” derken, Tuttosport gazetesi de “Montella iki maçını da kazanarak sansasyonel bir başlangıç yaptı” diye yazdı. 

Alman Spiegel dergisi, “Türkiye, gol festivaliyle EURO 2024’e katılmaya hak kazandı” başlığını attı. Allgemeine Zeitung “Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nı zenginleştirecek” dedi.

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Üçlü averajda Hırvatistan ve Galler’den iyiyiz

UEFA, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde ikili/üçlü averaj sistemini uyguluyor. D Grubu’nda 1 karşılaşması kalan 16 puanlı Türkiye ile, 2’şer maçı bulunan Türkiye’nin puan eşitliği halinde üçlü averaj devreye girecek. Türkiye son sınavında Galler’e yenilir ve Hırvatistan ile Galler kalan maçlarını kazanırsa üç takım da grubu16’şar puanda bitirecek. Bu durumda üçlü averajda önde olan Türkiye ile Galler grupta ilk 2’ye girip final bileti alacak.

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Euro2024

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