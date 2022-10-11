Vedat Muriqi, La Liga'ya damga vurdu! Kaçırdı, attı ve kızardı...

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İspanya LaLiga'nın 8. hafta kapanış maçında Elche ile Mallorca 1-1 berabere kaldı.
İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadelede kazanan çıkmazken Mallorca'nın golü Vedat Muriqi'den geldi.
Maçın 12. dakikasında bir penaltı atışından faydalanamayan Vedat Muriqi, 71. dakikada kullandığı penaltıda hata yapmadı ve takımına puanı getirdi.
KIRMIZI KARTLA İHRAÇ EDİLDİ
Karşılaşmada dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Vedat Muriqi rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Mallorca 9 puana yükselirken haftayı 12. sırada tamamladı. Son sıradaki Elche ise puanını 2 yaptı.
DÖRDÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI
Yaz transfer döneminde Lazio'dan İspanyol ekibine katılan Kosovalı golcü, Mallorca formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol kaydetti.