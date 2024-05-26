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Vedat Muriqi attı, galibiyet geldi! Toplam 8 gol katkısı yaptı

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#Laliga#Vedat Muriqi#İspanya
Vedat Muriqi attı, galibiyet geldi Toplam 8 gol katkısı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 18:15

LaLiga'nın son haftasında Vedat Muriqi'nin gol attığı maçta Mallorca, deplasmanda karşılaştığı Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

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LaLiga'nın son haftasında Mallorca son anlarda bulduğu gollerle deplasmanda Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Coliseum Stadyumu'nda oynanan maçta maçın ilk golünü Getafe'de 48. dakikada Gaston Alvarez'den geldi. Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri ise 90+1'de Vedat Muriqi ve 90+3'te Pablo Maffeo attı.

Ligdeki son 5 maçını kaybeden Getafe, 42 puanla 12. sırada tamamladı. Yenilmeme serisini 4 maça çıkaran Mallorca ise 40 puanla 14 sırada yer aldı.

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla LaLiga'da 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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#Laliga#Vedat Muriqi#İspanya

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