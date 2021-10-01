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VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 Başakşehir (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Fatih Karagümrük#Başakşehir
VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 Başakşehir (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

VavaCars Fatih Karagümrük-Başakşehir maçından en özel fotoğraflarVavaCars Fatih Karagümrük-Başakşehir maçından en özel fotoğraflar
VavaCars Fatih Karagümrük-Başakşehir maçından en özel fotoğraflar

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VavaCars Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Süper Lig'in 8. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Başakşehir, Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri Bertolacci(2) ve Balkovec kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise Aleksic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük'ün puanı 14'e yükseldi. Aykut Kocaman'ın öğrencileri ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek topun ağlara gitmesini önledi.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pesic'in ara pasıyla penaltı noktasının solunda buluşan Bertolacci'nin vuruşunda, savunmada Duarte'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

30. dakikada kırmızı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa, Lima'dan sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası gerisine koşu yapan Bertolacci, bekletmeden vurduğu topu kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

37. dakikada Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Biglia'nın ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Balkovec, meşin yuvarlağı Duarte'den kurtararak kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

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45. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Ev sahibi ekip, müsabakanın devre arasına 3-0 önde girdi.

51. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

78. dakikada Lima'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Duarte'nin kafayla vurduğu topu kaleci Viviano son anda çeldi.

84. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Atabey Çiçek, pasını penaltı noktası civarındaki Aleksic'e aktardı. Sırp futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

88. dakikada ceza sahasına gönderilen ara pasa hareketlenen Aleksic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
Müsabaka 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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#Süper Lig#Fatih Karagümrük#Başakşehir