VavaCars Fatih Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma: "Yeni sezonda hedef Avrupa kupaları..."

Yeni sezon için heyecanlı olduklarını dile getiren Hurma, "Futbol oynamayı özledik. Bu seneki hedeflerimiz, geçen senekiyle aynı. Avrupa kupalarına çok yaklaştık geçen sene, ilk sezonumuz için iyi sayılabilecek bir yerde bitirdik ligi. Bu sezon kadromuzun önemli bir bölümünü koruduk ve iyi takviyeler yaptık. Avrupa kupalarına katılmak için oynayacağız. Taraftarlarımızla buluşmayı bekliyoruz. Uzun süre sonra Süper Lig'e çıktık ama gelip destekleyemediler. Cumartesiden başlayarak güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ POZİTİF BİR FUTBOL OYNAYACAĞIZ, TARAFTARLARIMIZ DA BİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Taraftarların yeniden stadyumlara dönecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Serkan Hurma, şöyle konuştu: "Taraftar her spor için, her takım için çok önemli. Onlar olmadan sporun bir keyfi yok. Boş statlarda maç yaptık ama çok keyifli olmadı geçen sezon. Şimdi çok heyecan katacak. Bizim taraftarımız çok iyi bir taraftar, kulübünü her şekilde destekleyen bir taraftar. Biz de pozitif bir futbol oynayacağız, onlar da bize katkı sağlayacak."

"GENÇ OYUNCULARA BAKIYORUZ"

DHA muhabirinin "Transferler devam edecek mi" sorusuna yanıt veren Serkan Hurma, "Önümüzde biraz daha süreç var, transfer dönemi için. 1-2 oyuncu daha almak istiyoruz. Daha çok genç oyunculara bakıyoruz. Zaten iyi bir takımımız var. İleride iyi katkılar sağlayabilecek, yıldız olabilecek oyuncular arayışı içerisindeyiz. Birkaç tane daha oyuncu almak istiyoruz ancak şu an için net bir şey yok" diyerek sözlerini noktaladı.

