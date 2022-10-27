VAR hakemleri sanki güzellik yarışmasındalar

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1- F.Bahçe Başkanı Ali Koç “kulüp başkanı ile tavla oynayan hakem var” açıklaması yaptı. Ali Koç bu bilgiyi paylaş1 tığına göre bu bilgiyi teyit etmeden söyleyeceğini sanmayız. Bu konuda düşünceniz nedir?

FIRAT AYDINUS: BAŞKANLA TAVLA OYNAYAN HAKEM TAM OYUNU ALDIM DERKEN MARS DA OLABİLİR

Sayın Ali Koç’un bu sözleri çok önemli. Muhakkak bilginin doğruluğunu teyit etmeden böyle bir açıklamayı uygun görmezdi. Dolayısıyla hakemin kim olduğunu, hala faal olup olmadığını merak ediyorum. TFF ve MHK, kesinlikle bu konu üzerine giderek F.Bahçe Başkanı’ndan görüş almalı. Belki de sadece tavladan ibaret bir oyun ilişkisi dışında farklı sosyal, ticari ilişkileri su yüzüne çıkabilir. Hakem, belki de “tam oyunu aldım” derken mars olma olasılığı var. Unutulmasın ki zarların düşeş gelme olasılığı gibi “hep yek” ihtimali de mevcut. Bir kulüp başkanı ile bir (faal ise) hakemin tavla oynaması camia ve diğer hakemler için uygun bir örnek oluşturmaz.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: MENFAAT İLİŞKİSİ VARSA HAKEM CAMİASINDAN İLETİŞİMİ KESİLMELİ

İnsan, sosyal bir varlık. İletişim kadar doğal bir şey yok. Lakin her meslek grubunun hassasiyetleri var. Özellikle hakemlik gibi Türkiye’de hastalıklı yaklaşıma yıllarca sürüklenen bir ülkede dikkat etmek gerekiyor. Yıllarca TFF yönetimleri, kulüpler, MHK’lar yurdum insanını zehirledi. Hatalarını örtmek, menfaatlerinin zedelenmesini engellemek için hakemleri halkın önüne güvensizlik sembolü olarak attılar. Kötü performans gösteren her hakeme ‘art niyetli’ damgası vurulmasına, senaryolarla uzaklaştırılmasına ses etmediler. Ali Koç’un belirttiği konuda, hakemin tavla gibi masum bir oyunla ilişkisinin sınırlı kalıp kalmadığı sorgulanmalı. Bir menfaat ilişkisi varsa hakem camiasından iletişimi kesilmeli. Koca camiayı bir hakemin kabul edilemez ilişkisiyle töhmet altında bırakmaya hakkı yok.

2- TFF, kulüp başkanlarına, yöneticilerine ve teknik adamlara da VAR odasını açtı. Hatta VAR hakemleri defileye çıktılar. VAR hakemleri için hazırlanan tanıtım dosyası, hakemler tek tek sahneye çıkartılarak gösterildi. Nasıl karşılıyorsunuz?

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FIRAT AYDINUS: MHK BAŞKANI, VEKİLİ YA DA BİR HAKEM 'DURUN NE YAPIYORUZ' DEMEDİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun olumlu karşıladığım VAR odasını açma organizasyonundaki işleyişinin bu konsepte evrildiğini duyduğumda inanamadım, şaka herhalde diye düşündüm. VAR hakemlerini davetlilerin önündeki platforma çıkartıp, künyelerini paylaşmak, hakemlik yılı, maç tecrübesi gibi bilgilerini vermek... Oldu olacak dünya görüşlerini de dile getirseydiler. Nedir bu, “Best VAR Referees of Turkey” yarışması mı? Merak ediyorum, MHK Başkanı veya vekili ya da hakem arkadaşlardan biri “durun ya, bu nedir Allah aşkına, ne yapıyoruz biz böyle” bile demedi mi?

MURAT FEVZİ TANIRLI: SEZON BAŞINDA 'GÜVEN, FAIR PLAY' DİYEN TFF'NİN YAPTIĞI TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

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TFF, sezon başında “güven” ve “fair-play” mottosuyla yola çıktığında sanmıştım ki otorite futbolumuz üzerinde varlığını hissettirecek, kulüpler kontrol ve denetimden geçecek; tribünlerdeki çirkinlikler için sert yaptırımlar gelecek; takım yetkililerinin mesnetsiz, iftira dolu açıklamalarına ağır cezalar uygulanacak; kuralsızlıklarla dolu Süper Lig, Premier Lig’deki, zarafete bir nebze yaklaşacak. Tam bir hayal kırıklığı. Bence halk da VAR odasını müze konseptinde gezebilmeli. İyi gelir getirir TFF’ye. Ayrıca sosyal medyadan yalan haberlerle futbolumuzu yöneten trollere özel davet paketleri sunulmalı.

3- TFF Başkanı sayın Büyükekşi’nin gelecek hafta İngiltere’ye gideceği ve Süper Lig’e VAR hakemi transferi konusunda istişarede bulunacağı, kulüplere VAR davetinde bahsettiği konular arasında yer aldı. Yabancı VAR hakemi sorunu çözecek mi?

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FIRAT AYDINUS: YABANCI VAR HAKEMİ GELECEKSE YEMİNLİ BİR TERCÜMAN DA GEREKECEK

Sezon başı dillendirilen ‘yabancı VAR’da bu adımlar normal. Sayın Büyükekşi’nin hakem transferi için talepte bulunmasından önce bir konuya dikkat çekmek istiyorum: FIFA hakemleri dışında yabancı dil sınavına giren Süper Lig hakemlerinin başarı oranının ne kadar düşük olduğu aşikar. VAR ile sahadaki hakemin iletişiminin sağlıklı olması ve anlaşılabilirliğin önemi ortada. Bu nedenle İngiltere’den VAR desteği bir kez daha gözden geçirilmeli. Yetersiz İngilizce’ye sahip hakemler için VAR odasına bir de tercüman düşünülüyor ise bu futbol ikliminde o tercümanın yeminli olmasını göz önünde bulundurmayı ironik de olsa düşünmeleri gerekecek.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: LİGİ AYAĞA KALDIRAN VAR TARTIŞMASININ KABAHATLİSİ ASLA MHK DEĞİL, TFF'DİR

Ligi ayağa kaldıran VAR tartışmalarının kabahatlisi asla MHK değil, TFF’dir. Israrla dünyada benzersiz kadro ayrışmasına gitmesini istemelerinin ceremesini hakemler ve takımlar çekiyor. Her hafta en az 2-3 maça çıkmaları, hatta cezaya girenler nedeniyle görev sayısının artması mental olarak etkiliyor. Ayrıca VAR’da sıkıntılı İngiltere’nin seçilmesi neden? Oynanan nefis futbol bir yana, etik yaklaşımları zirvede bir lig. Bizdeki gibi hakemi aldatmaya bayılan oyuncu zihniyetiyle kıyaslanmayacak boyutta fair play’e sahipler. VAR çıtasının en yukarıda olduğu, inanılmaz pozisyonlara müdahale edilmeyen bir ülke İngiltere. İşin ekonomik boyutuna girmek dahi istemiyorum.

4- Yasin Kol ve Burak Şeker’in klasman düşeceği belirtiliyor. Genel performansa bakıldığında, bu 2 hakemin asla skandal performansla diğerlerinin gerisinde oldukları gözükmüyor. Neden bu 2 isim özellikle? Ayrıca buna kararı TFF mi veriyor?

FIRAT AYDINUS: SÖYLENEN İSİMLER NEYE VE KİME GÖRE İFŞA OLUYOR ANLAYAMIYORUM

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik’in Ocak ayına kadar ertelemek istediği klasman belirlenmesi, TFF Başkanı sayın Mehmet Büyükekşi’ye takıldı. “Kulüplere söz verdim, Dünya Kupası döneminde vizyoner bir revizyon yapacağız, klasmandan 5-6 kişi düşürülüp yerine yenileri alınacak” dediği kulağımıza gelen söylentiler arasında. Kendilerinin de net belirttiği gibi bu işin adaletli olması adına maç sayılarının eşitlenmesi ve gözlemci raporlarına göre yapılması söz konusu. Söylenen isimler neye ve kime göre ifşa oluyor anlayamıyorum.

MURAT FEVZİ TANIRLI: '1. LİG'DEN GELECEKLER DAHA İYİ' DİYENLER DEMEK Kİ ÖZETLERİ DAHİ İZLEMİYOR

Klasmanlar yıllarca kulüplerin listeleri üzerinden yapıldı. “İstemezuk” dedikleri isimler, gözlemci notları veya genel performansları dikkate alınmadan gönderildi. Sonra da “yeni yüzler gelsin” deyip sanki hakemliğin hayrına davranıyormuş havası yaratıldı. Neden bu 2 yeni isimden gündem yaratılıyor bilinmez ancak Yasin Kol’un Alanya-Beşiktaş, Burak Şeker’in Hatay-Adana DS maçları akıllara geliyor. TFF 1.Lig’den geleceklerin bu iki isimden çok daha iyi olduğu düşünülüyorsa, sayın Büyükekşi’nin bahsettiği “vizyonerlik” kapsamında bir beklentisi varsa TFF 1.Lig özetlerini bile izlemiyorlar demektir.