Valve ve İsveç hükümeti arasında gerilim

Valve'in İsveç'te yaklaşan Counter-Strike: Global Offensive (CSGO) Major'a ev sahipliği yapamayacağına dair endişeler, şirketin o ülkede yapılacak etkinliklerden hala emin olmadıklarını söylemesinin ardından artıyor. Valve, Dota 2'nin en önemli etkinliği olan The International'a (TI) ev sahipliği yapma planlarının İsveç yetkilileri ile devam eden bir durum nedeniyle rafa kaldırılması veya taşınması gerekebileceğini açıklaması endişelerin çıkış noktası oldu.

Haberlere göre İsveç hükümetinin, eSporun spor mevzuatı kapsamına girecek şekilde yeniden tanımlanacağına dair ilk taahhüdünün etrafında toplandığı görünüyor. Bu olay Valve'e 2021'de TI ve muhtemelen Stockholm'deki diğer etkinlikleri yürütmek için izin ve muafiyet alabileceklerine dair güven verdi. Valve'ın kendi gönderisine göre, yetkililer bu anlaşmadan bir şekilde vazgeçti ve devlet 2021'de İsveç'te gerçekleşecek eSpor etkinliklerine ev sahipliği yapmayı neredeyse imkansız hale getirmeye kararlı görünüyor.

HLTV tarafından gelen rapora göre “Kaynaklar, Counter-Strike Major'ı sonbaharda Stockholm'de tutma planlarının henüz bu gelişmeden etkilenmediğini.” açıklandı. Her iki etkinliğin de aynı mekanda, Stockholm'deki Avicii Arena'da gerçekleşeceğini düşündüğünüzde, işler hızla değişebilir.

Valve'in bir pandemi sırasında büyük eSpor etkinlikleri düzenlemeye çalışırken yaşadığı bazı mücadeleleri özetleyen bir Valve gönderisi bulunuyor. Görünen o ki, firma sorumluluğun bir kısmını İsveç hükümetine yüklemek istiyor, bu da bu sorun çözülmezse orada gelecekteki etkinliklerin yürütülmesini zorlaştırabilir:

“Geçen yıl boyunca, Stockholm Live ve Visit Stockholm yönetimi, Dota 2 Şampiyonalarının oradaki diğer elit spor etkinlikleriyle aynı muafiyetlere hak kazandığı konusunda düzenli ve sürekli gerçekleşen iletişimimizde bize güvence verdi. Ancak, daha önceki güvencelere rağmen, iki hafta önce İsveç Spor Federasyonu'nun eSpor dalını spor federasyonuna kabul etmemeye karar verdiği konusunda bilgilendirildik. İsveç Esports Federasyonu (SESF) ve Visit Stockholm ile gerçekleşen acil toplantılarda, geriye kalan tek seçeneğimizin İsveç İçişleri Bakanından Dota 2 Şampiyonalarını seçkin bir spor etkinliği olarak yeniden sınıflandırmasını istemek olduğunu keşfettik. Talebimiz hemen reddedildi.”

Kısacası, Valve'ın etkinliği İsveç'te yürütmesi imkansız olabilir, çünkü eSpor dalının spor kuralları altında yeniden sınıflandırılması gerçekleşmeden personeller, oyuncular veya turnuvaya dahil olan herhangi birisi için vize alamazlar. Fikir değişikliğinin neden bu kadar geç geldiğini anlamak zor, ancak Valve'ın hayal kırıklığı bariz ortada ve İsveç toplumunun bazı kesimlerine de bu kırıklık yansıdı.