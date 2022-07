Valour FC - HFX Wanderers maçında William Akio'dan skandal hareket! Takımının golünü engelledi... Topu çizgiden çıkardı...

Kanada Premier Ligi'nde Valour FC ile HFX Wanderers arasında Investors Group Field Stadı'nda oynanan mücadelede yeşil sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı.

Valour FC forması giyen William Akio, müsabaka 0-0 devam ederken 18. dakikada takımının gole yaklaştığı pozisyonda topu çizgiden çıkararak herkesi şaşkına çevirdi. 25 yaşındaki oyuncunun, takım arkadaşı Alessandro Riggi'nin ağlara göndermek üzere olduğu dokunuşa yaptığı hamle futbolseverleri ikiye böldü.

KASTEN Mİ YAPTI?

Yerel yorumcular başta olmak üzere söz konusu harekete mantıklı bir açıklama arayan birçok kişi, William Akio'nun topun çizgiyi geçtiğini düşünerek yaşadığı gol sevinci kapsamında savruk bir vuruş yaptığını ancak anlık bir hatayla topu çizgiden çıkardığını savunuyor. Bir diğer kesim, topun çizgiyi geçtiğinden emin olmak için ağlara doğru vurmak isterken yanlış vuruş yaptığını düşünüyor.

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan çoğunluk ise deneyimli kanat oyuncusunun vuruş esnasındaki vücut dilini ve topa hamle açısını değerlendirerek bunun kasten yapılan bir hareket olduğu görüşünde.

Öte yandan William Akio başta olmak üzere Valour FC forması giyen oyuncuların pozisyon anında topun çizgiyi geçtiği konusunda ısrarcı olmayarak orta noktayı göstermeyen hakeme itiraz etmemeleri dikkat çeken bir başka detay oldu.

SPİKER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Valour FC - HFX Wanderers maçını anlatan spiker, William Akio'nun hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Gol anonsu yapmaya hazırlanan spiker, topun çizgiden çıkması üzerine, "William Akio az önce kendi takımının golünü mü engelledi? Topun çizgiye geçtiğinden emin olmak için vurdu ancak çizgiden çıkarmış oldu. Topun çizgiyi geçtiğini ve gol olduğunu söylüyor. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Top net şekilde çizgiyi geçmek üzereyken geliyor ve kendi golünü engelliyor." dedi.

İŞTE O ANLAR

