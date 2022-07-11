Son Dakika: Fenerbahçe'de Arda Güler yine mest etti! Nefis frikik golü olay oldu... Acun Ilıcalı bile... "100 milyon Pound'a satılırdı"

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship temsilcisi Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-0'lık skorla sarı lacivertli takım oldu.

Jorge Jesus ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Hull City ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı ve Türkiye macerası skor üretemeden tamamlanmış oldu.

ARDA GÜLER YİNE MEST ETTİ

Golsüz berabere devam eden maçta 60. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, 87. dakikada sahneye çıktı. 17 yaşındaki futbolcu kullandığı frikikte topu kalecinin çaresiz bakışları altında filelere gönderdi ve taraflı tarafsız yine herkesin övgüsünü kazandı.

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Çok rahat, çok profesyonel 😎



Arda Güler 🧿 pic.twitter.com/dB9rd3LJX0 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2022

ACUN ILICALI BİLE MUTLU OLDU

Gol sonrası sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşarken, tribünde ekrana yansıyan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın Arda Güler'in gol sevincini izlerkenki mutlu görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"100 MİLYON POUND'A SATILIRDI"

Maçın ardından Beşiktaş'ın eski oyuncusu Bernard Mensah, kişisel Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Eğer Arda Güler, Brezilyalı veya İngiliz olsaydı onu 100 milyon Pound’a satarlardı." ifadelerini kullandı. Mensah’ın söz konusu tweeti binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

ARDA GÜLER FRİKİK GOLÜ HAKKINDA NE DEDİ?

Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun. Arda Güler

Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun.. pic.twitter.com/j9Uld75N4o — Arda Güler (@10ardaguler) July 10, 2022

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"ATTIĞI HER GOL BİZİ MUTLU EDER"

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı da maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Ilıcalı da Arda’ya övgüde bulunarak, “Arda Güler, Türk futbolunun geleceği. Attığı her gol bizi mutlu eder. Maç bizim için manevi değeri yüksek bir maçtı. Bu maçta Arda’nın gol atması da önemliydi benim için” ifadelerini kullandı.

İSMAİL YÜKSEK'TEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve hazırlık kampında Jorge Jesus'un gözde isimlerinden biri olan İsmail Yüksek ise ortaya koyduğu performansla çok konuşuldu. Yaptığı savunma hamleleriyle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, hücumda da etkili paslar verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, İsmail'in performansı konusunda sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.

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OZAN TUFAN VE JORGE JESUS'UN ÇOK KONUŞULAN KARESİ

İsmail Kartal sonrası göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus'un Ozan Tufan ile kararı değişmemiş ve milli oyuncu takımdan ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi Ozan Tufan'ın, Jesus'un yanından geçerkenki mutsuz görüntüsü ve tokalaşmaması dikkat çekti.

MAÇTAN ÖNCE OZAN TUFAN'A BÜYÜK DESTEK

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarından ayrılarak Championship ekibinin yolunu tutan milli oyuncu için tezahüratlarda bulundu. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, "Taraftara gösterdikleri destek için teşekkür ederim. Hazırlık maçı da olsa Fenerbahçe'ye rakip olmak değişik bir duygu benim için. Fenerbahçe benim eski takımım, onlara çok büyük saygı duyuyorum" dedi.

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AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de kadro dışı kalma ve ayrılma sürecini de ilk kez detaylarıyla sitem dolu şekilde anlatmıştı.

Ozan Tufan o günleri için "Mesut ağabey ile bir kadro dışı durumumuz oldu. O sebeple kimseyle 6 ay iletişim kuramadık. Ne başkan, ne yönetici... Ben başkanı şahıs telefonundan aradığımda da hiçbir şekilde iletişimimiz olmadı. Kalmam gerekiyor diyorum, hiçbir geri dönüş olmuyor. Gitmem gerekiyor diyorum yine hiçbir geri dönüş olmuyor. Menajerlerim aracılığıyla da görüşmediler." demişti.

NEDENİNİ BİLMİYORUM

Neden kadro dışı kaldım inanın bana ben de bilmiyorum. Konya maçı olması lazım. Mesut ağabey ile İsmail Hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Orada kapatılması gerekiyordu, kapatılmadı. Hemen başkana taşındı. Mesut ağabey gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Kurunun yanında ben de yandım. Benim de rahatsızlık verdiğimi söylediler. Yönetici arkadaşlar ve futbolcu arkadaşlarım böyle bir şey olmadığını doğruladılar ancak fatura yine Türk futbolcu olarak Ozan'a kesildi. Şu an gülüyorum ama gerçekten çok üzgünüm." şeklinde konuşmuştu.