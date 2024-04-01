×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet Youtube Hürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Valon Behrami'den Icardi ve transfer sözleri: Fırsat bulursa İtalya'ya geri döner

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Icardi#Galatasaray
Valon Behramiden Icardi ve transfer sözleri: Fırsat bulursa İtalyaya geri döner
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 20:49

Uzun süre İtalya'da forma giyen eski futbolcu Valon Behrami, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin İtalya'ya geri dönme ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

İsviçre futbolunun efsane isimlerinden Valon Behrami, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili konuştu.

İtalyan basınına konuşan Behrami, Galatasaray'da gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Icardi'nin yeniden İtalya'ya transfer olma ihtimaline dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gözden KaçmasınTrabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Egemen Korkmaz...Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı! Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Egemen Korkmaz...Haberi görüntüle

"FIRSAT BULURSA İTALYA'YA DÖNER"

"Icardi, Milan formasıyla İtalya'ya dönme fırsatı bulursa bence değerlendirir. Milan'da olsa Serie A'da gol kralı olur mu? Kesinlikle olur, hem de kolayca. Lautaro'yu geçer mi? Tabii ki geçer."

"ELEŞTİRİLME KORKUSU YOK"

"Icardi'nin korkusu yok. Eleştirilmekten asla korkmuyor, hatta bunun için yaşıyor. Onu bu yüzden takdir ediyorum. Eleştirilse de endişelenmiyor ve sahada bir şeyler başarmaya cesaret etmeyi seviyor."

Haberin Devamı

Valon Behramiden Icardi ve transfer sözleri: Fırsat bulursa İtalyaya geri döner

"Kariyeri boyunca olağanüstü bir futbolcu olduğunu gösterdi. Kritik anlarda soğukkanlı kalmayı çok iyi başarıyor. Sorumluluk ona asla ağır gelmiyor. Milan'a gelse nasıl bir ortam yaratacağını da merak ediyorum."

AL HILAL VE SERIE A EKİPLERİ TAKİPTE

Bu sezon çıktığı 38 maçta 23 gol ve 11 asist kaydeden Arjantinli yıldızı Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in yanı sıra Serie A ekipleri Milan, Napoli ve Fiorentina'nın da yakın takipte olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Icardi#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!