Valon Behrami'den Icardi ve transfer sözleri: Fırsat bulursa İtalya'ya geri döner

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İsviçre futbolunun efsane isimlerinden Valon Behrami, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili konuştu.

İtalyan basınına konuşan Behrami, Galatasaray'da gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Icardi'nin yeniden İtalya'ya transfer olma ihtimaline dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FIRSAT BULURSA İTALYA'YA DÖNER"

"Icardi, Milan formasıyla İtalya'ya dönme fırsatı bulursa bence değerlendirir. Milan'da olsa Serie A'da gol kralı olur mu? Kesinlikle olur, hem de kolayca. Lautaro'yu geçer mi? Tabii ki geçer."

"ELEŞTİRİLME KORKUSU YOK"

"Icardi'nin korkusu yok. Eleştirilmekten asla korkmuyor, hatta bunun için yaşıyor. Onu bu yüzden takdir ediyorum. Eleştirilse de endişelenmiyor ve sahada bir şeyler başarmaya cesaret etmeyi seviyor."

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"Kariyeri boyunca olağanüstü bir futbolcu olduğunu gösterdi. Kritik anlarda soğukkanlı kalmayı çok iyi başarıyor. Sorumluluk ona asla ağır gelmiyor. Milan'a gelse nasıl bir ortam yaratacağını da merak ediyorum."

AL HILAL VE SERIE A EKİPLERİ TAKİPTE

Bu sezon çıktığı 38 maçta 23 gol ve 11 asist kaydeden Arjantinli yıldızı Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in yanı sıra Serie A ekipleri Milan, Napoli ve Fiorentina'nın da yakın takipte olduğu belirtiliyor.