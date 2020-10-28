VakıfBank Guinness Rekorları'na girdi

VakıfBank ilk olarak 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak ''Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı'' olarak 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.



İşte VakıfBank'ın Dünya ve Avrupa'daki başarıları:



3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018)

4 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018)

2 Guinness Dünya Rekorları (2014, 2020)

1 CEV Challenge Kupası (2008)



VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, ''Her zaman Türk kadınına en iyisinin yakışacağını düşünerek çalışıyoruz. Böylesi güzel gelişmelerde daha iyisini yapmak için motivasyonumuzu katlıyor'' dedi.

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