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VakıfBank, Giovanni Guidetti ile 3 yıl daha!

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#Giovanni Guidetti#Vakıfbank#Abdi Serdar Üstünsalih
VakıfBank, Giovanni Guidetti ile 3 yıl daha
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 15:26

VakıfBank, Başantrenörü Giovanni Guidetti ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

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VakıfBank, 2008-2009 sezonundan bu yana takımın başında yer alan Giovanni Guidetti ile yeni bir anlaşma imzaladı. Sarı-siyahlılar böylece İtalyan başantrenörün sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Abdi Serdar Üstünsalih: “Giovanni ailemizin yapı taşlarından biri”

Giovanni Guidetti ile sözleşme yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Guidetti’nin kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. Daha uzun yıllar onunla çalışmaya devam etmek istiyoruz. Giovanni Guidetti, VakıfBank Ailesi’nin yapı taşlarından biri. Bizimle birçok başarıya imza attı. Hep birlikte ülkemize nice kupalar kazandıracağımızdan hiçbir şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Giovanni Guidetti: “VakıfBank’ı harika kılan şey kulüp kültürüne ve değerlerine olan bağlılığı”

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Giovanni Guidetti ise, “Beni bunca yıldır VakıfBank’ta, dünyanın zirvesinde tutan tüm oyuncularıma, teknik ekibime ve bana güvenen yönetimimize çok teşekkür ederim. Kulübümüzle ortak bir felsefe ile hareket ediyoruz. Bu da bir takımı harika kılan şeyin kulüp kültürüne ve değerlerine bağlılık olduğu fikri. Bu kültürü devam ettirmek ve geliştirmek benim için büyük bir onur” şeklinde konuştu.

50 yaşındaki İtalyan antrenör yönetiminde VakıfBank, 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giovanni Guidetti#Vakıfbank#Abdi Serdar Üstünsalih

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