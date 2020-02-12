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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 20:40,Son Güncelleme:/

VakıfBank, Fenerbahçe'yi devirdi ve liderliğini sürdürdü

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VakıfBank, Fenerbahçe'yi devirdi ve liderliğini sürdürdü

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında derbi maçta VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.

VakıfBank 16. maçında 15. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Opet 3. yenilgisini yaşadı.

Birinci setin teknik molasına 12-9 önde giren Fenerbahçe Opet, Eda'yla ikiye kaçarak, Thompson'la dört numaradan sayılar üretti. VakıfBank skoru 23-23'te eşitlemesine rağmen seti Fenerbahçe Opet, 26-24 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette VakıfBank, çok etkili taktik servisler attı. Teknik molaya 12-6 önde giren VakıfBank, seti 25-17 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette VakıfBank, Kübra Çalışkan'ın sayısıyla teknik molayı 12-7 önde girdi. VakıfBank etkili servis atmaya devam etti ve seti 25-18 alarak 2-1 üstünlük kurdu.

Dördüncü sete Fenerbahçe Opet iyi başladı ama basit hatalar yapınca VakıfBank üstünlüğü ele geçirerek teknik molaya 12-9 üstün girdi. VakıfBank, Isabelle'yle sayılar üreterek seti 25-21 ve maçı da 3-1 kazandı.

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