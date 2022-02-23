VakıfBank erteleme maçında set vermedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ölümcül silahlar devreye giriyor Rusya tahliyeleri duyurdu...Ölümcül silahlar devreye giriyor! Rusya tahliyeleri duyurdu...#Rusya
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isimRusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlar Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeliye teşekkür...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeli'ye teşekkür...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gizli plan sızdı, Putini çıldırtacak liste...Gizli plan sızdı, Putin'i çıldırtacak liste...#AB
Bir kriz daha kapıda Sayı 5 milyon olacakBir kriz daha kapıda! 'Sayı 5 milyon olacak' #Ukrayna
Bakan Soyludan Gülistan Doku açıklamasıBakan Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması#Gülistan Doku
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Saldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştıSaldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştı#ANKARA
Şimdiden ilgi odağı oldu 4 tanesi 50 TLden satılıyorŞimdiden ilgi odağı oldu! 4 tanesi 50 TL'den satılıyor#Erik Fiyatları
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey KaradenizBaltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz#Rusya
5 bin taksi teklifi yine reddedildi Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme5 bin taksi teklifi yine reddedildi! Taksilerde otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme#Taksi Teklifi
Ünlü müzisyen veda konserine giderken ölümden döndü: Havada panikÜnlü müzisyen veda konserine giderken ölümden döndü: Havada panik#Elton John
Covid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yokCovid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yok!#Kate Garraway
HABERLERSpor Arena Haberleri Voleybol Haberleri

VakıfBank erteleme maçında set vermedi

#Vakıfbank#Misli.Com Sultanlar Ligi#Karayolları
VakıfBank erteleme maçında set vermedi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 17. hafta erteleme maçında evinde karşılaştığı Karayolları’nı 3-0 yendi.

Haberin Devamı

VakıfBank 17. hafta erteleme mücadelesinde ise Karayolları’nı 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye güçlü bir başlangıç yapan VakıfBank, 25-15’lik set skoru ile 1-0 ön geçti. Daha çekişmeli geçen ikinci settin bir bölümünde 21-16 geriye düşen sarı-siyahlılar, seti çevirmeyi başardı ve 25-23’lük skorla 2-0 öne geçti. Son sete 7-1’lik bir seri ile başlayan VakıfBank avantajını set sonuna kadar koruyarak; seti 25-12, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

VakıfBank Michelle Bartsch-Hackley 14 sayıyla en skorer isim olurken; Meryem Boz ve Zehra Güneş de 10’a sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde sıradaki maçında ise 27 Şubat Pazar 16.00’da, Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çınar, Yücel Karakoç
VakıfBank: Buket Gülübay 6, Tuğba Şenoğlu 8, Zehra Güneş 10, Meryem Boz 10, Michelle Bartsh-Hackley 14, Chiaka Ogbogu 7, Ayça Aykaç (L), Cansu Özbay, Isabelle Haak 3
Karayolları: Matea Ikic 9, Ceren Karagöl 5, Yasemin Özel 10, Tuğçe Ceyhan 5, Ayçin Akyol 2, Kübra Kegan 2, Gülçin Doğan (L), Gizem Mısra Aşçı 1, Merve Nezir 3, Doğa Diraz 1,
Setler: 25-15, 25-23, 25-12
Süre: 73 dakika (22, 29, 22)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vakıfbank#Misli.Com Sultanlar Ligi#Karayolları

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti