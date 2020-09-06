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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

VakıfBank çeyrek finale yükseldi

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VakıfBank çeyrek finale yükseldi
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AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Nilüfer Belediyespor'u 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, lider olarak çeyrek finale yükseldi.

TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-4 önde girdiği ilk seti 25-15 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-5 önde geçtiği bu seti de 25-15 alarak mücadelede 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-20, karşılaşmayı da 3-0 alarak grupta üçte üç yaptı. Lider olarak çeyrek finale çıkan sarı-siyahlılar'da tüm oyuncular süre aldı.

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Meryem Pelenk Tekol
VAKIFBANK: Kübra 6, Cansu, Gabi 8, Zehra 10, Haak 21, Michelle 10, Ayça (L), Tuğba 1, Gözde 2, Maja
NİLÜFER BLD: Willow 3, Parsons 7, Maglio 8, B.Ünal, Fulden, Yasemin 2, B.Kayacan (L), Merve, Beliz 1, Aslı 9, Merve
SETLER: 25-15, 25-15, 25-20
SÜRE: 67 dakika (22, 22, 23)

VakıfBank çeyrek finale yükseldi

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