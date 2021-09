VakıfBank, 35. sezonunu törenle açtı

Haberin Devamı

VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen törene VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Kulübü yöneticileri, VakıfBank Spor Kulübü teknik ve sporcu ekibi katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Üstünsalih, 35. yılın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Yeni bir sezonun ve heyecanın eşiğindeyiz. Voleyboldan hiç uzak kalmadık. Yaz boyunca milli takım heyecanını yaşadık. Milli takımımız tüm turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil etti. Milli sporcularımız mücadeleyle milletimizin kalbindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Takımımızda forma giyen ve ülkelerini başarıya taşıyan yabancı oyuncularımızı da kutluyorum." diye konuştu.



Her turnuvanın favorisi olduklarını söyleyen Üstünsalih şunları kaydetti:



"Sarı-siyahlı formayı yeniden zirveye taşıma yolculuğumuz başlıyor. Alışkın olduğumuz zaferlere ve kupalara bir kere daha yürümek için şimdiden heyecan duyuyorum. 1986'da yola çıktığımız ilk günden beri Türk kadınını başarısını dünyaya göstermek amacımız bulunuyor. Bu yıl 35. sezonumuzda yine Türk kadınını ve voleybolunu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünyanın en sistemli voleybol kulübüyüz. Her turnuvanın doğal favorisiyiz. Her kupaya talibiz. İlk hedefimiz 5 Ekim'de oynayacağımız şampiyonluk kupasını kazanmak. Bu yolda her bir ferdimize güveniyoruz. Elit bir kadromuz bulunuyor, VakıfBank'ın başarısı için yanımızda olan taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bankacılıkta da olduğu gibi voleybolda da sürdürülebilir başarı için emek veriyoruz. Çok iyi çalışan bir makineyiz. Bunun en önemli dişlisi altyapımız. Avrupa ve dünya şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Orada yetişen her sporcu bizi dünya kupası kadar mutlu ediyor. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum."



- Guidetti: "Bütün hedeflere ulaşmayı ümit ediyoruz"



VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Pandemiden sonraki ilk sezon olacak. Çok büyük hedeflerimiz var. Bütün kupaları almak istiyoruz. Tüm rakiplerimiz güçlendi bu da üzerimizdeki baskıyı artırıyor ama baskı bizim için her zaman güçtür. Güçlü rakiplere sahip olduğumuz için mutluyuz. Hepsiyle karşılaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 3 yeni oyuncumuz var. Altyapıdan voleybolcular da aramızda, bizimle birlikte büyüdüler. İlk kupa çok yakın bir dönemde. Bütün hedeflere ulaşmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Takım kaptanı Melis Gürkaynak ise şunları kaydetti:



"Çok keyifli, heyecanlı, zorlu geçeceğini düşündüğümüz bir sezona başlıyoruz. Oyuncular olarak ilkleri başarmış bir kulübün anlamlı yılında kadroda olmak bizim için ayrıca bir heyecan. Vakıfbank her zaman en iyiyi hedefleyen bir kulüp. Hepimiz kulübün hedeflerinin farkındayız. Bu sezon 5 kupa için savaşacağız."