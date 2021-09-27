VakıfBank, 35. sezonunu törenle açtı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Gözleri doldu, konuşmadı... Aliyevin zor anlarıGözleri doldu, konuşmadı... Aliyev'in zor anları! #Aliyev
Bursasporda büyük şok, korkunç tablo 15 milyon euro...Bursaspor'da büyük şok, korkunç tablo! 15 milyon euro...#Bursaspor
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Bu kadarına da pes... CIAin skandal planı deşifre olduBu kadarına da pes... CIA'in skandal planı deşifre oldu!#Dünya
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
Evde ilkel yöntemlerle başladı Kocasının patronu oldu... Türkiyenin birçok yerine gönderiyorEvde ilkel yöntemlerle başladı! Kocasının patronu oldu... Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor#KOSGEB
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
Tarihte bir ilk olacak Prenses Makodan radikal karar...Tarihte bir ilk olacak! Prenses Mako'dan radikal karar...#Prenses Mako
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Almanyada yeni dönem... 2nci Dünya Savaşından sonra bir ilkAlmanya'da yeni dönem... 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!#ALMANYA
Skandal olayda yeni gelişme Engelli öğrenciye darp kameradaSkandal olayda yeni gelişme! Engelli öğrenciye darp kamerada#Aydın
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLERSpor Arena Haberleri Voleybol Haberleri

VakıfBank, 35. sezonunu törenle açtı

#Voleybol#Vakıfbank#Guidetti
VakıfBank, 35. sezonunu törenle açtı

VakıfBank Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonunu düzenlenen törenle açtı.

Haberin Devamı

VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen törene VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Kulübü yöneticileri, VakıfBank Spor Kulübü teknik ve sporcu ekibi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Üstünsalih, 35. yılın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Yeni bir sezonun ve heyecanın eşiğindeyiz. Voleyboldan hiç uzak kalmadık. Yaz boyunca milli takım heyecanını yaşadık. Milli takımımız tüm turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil etti. Milli sporcularımız mücadeleyle milletimizin kalbindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Takımımızda forma giyen ve ülkelerini başarıya taşıyan yabancı oyuncularımızı da kutluyorum." diye konuştu.

Her turnuvanın favorisi olduklarını söyleyen Üstünsalih şunları kaydetti:

"Sarı-siyahlı formayı yeniden zirveye taşıma yolculuğumuz başlıyor. Alışkın olduğumuz zaferlere ve kupalara bir kere daha yürümek için şimdiden heyecan duyuyorum. 1986'da yola çıktığımız ilk günden beri Türk kadınını başarısını dünyaya göstermek amacımız bulunuyor. Bu yıl 35. sezonumuzda yine Türk kadınını ve voleybolunu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünyanın en sistemli voleybol kulübüyüz. Her turnuvanın doğal favorisiyiz. Her kupaya talibiz. İlk hedefimiz 5 Ekim'de oynayacağımız şampiyonluk kupasını kazanmak. Bu yolda her bir ferdimize güveniyoruz. Elit bir kadromuz bulunuyor, VakıfBank'ın başarısı için yanımızda olan taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bankacılıkta da olduğu gibi voleybolda da sürdürülebilir başarı için emek veriyoruz. Çok iyi çalışan bir makineyiz. Bunun en önemli dişlisi altyapımız. Avrupa ve dünya şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Orada yetişen her sporcu bizi dünya kupası kadar mutlu ediyor. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum."

- Guidetti: "Bütün hedeflere ulaşmayı ümit ediyoruz"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Pandemiden sonraki ilk sezon olacak. Çok büyük hedeflerimiz var. Bütün kupaları almak istiyoruz. Tüm rakiplerimiz güçlendi bu da üzerimizdeki baskıyı artırıyor ama baskı bizim için her zaman güçtür. Güçlü rakiplere sahip olduğumuz için mutluyuz. Hepsiyle karşılaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 3 yeni oyuncumuz var. Altyapıdan voleybolcular da aramızda, bizimle birlikte büyüdüler. İlk kupa çok yakın bir dönemde. Bütün hedeflere ulaşmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Melis Gürkaynak ise şunları kaydetti:

"Çok keyifli, heyecanlı, zorlu geçeceğini düşündüğümüz bir sezona başlıyoruz. Oyuncular olarak ilkleri başarmış bir kulübün anlamlı yılında kadroda olmak bizim için ayrıca bir heyecan. Vakıfbank her zaman en iyiyi hedefleyen bir kulüp. Hepimiz kulübün hedeflerinin farkındayız. Bu sezon 5 kupa için savaşacağız."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Voleybol#Vakıfbank#Guidetti