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Voleybol
Haber Giriş: 06.10.2020 - 21:26 | Son Güncelleme:

VakıfBank: 3-0 Galatasaray HDI Sigorta

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VakıfBank: 3-0 Galatasaray HDI Sigorta
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. hafta erteleme maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - VakıfBank: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Esat Danzili
VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Ognjenovic (Ayça Aykaç, Haak, Cansu Özbay)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Sude Hacımustafaoğlu, Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan,
Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Elifsu Eriçek, Sezen Keşkekoğlu)
Setler: 25-16, 25-21, 25-22
Süre: 84 dakika (23, 30, 31)

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