VakıfBank 3 - 0 Fenerbahçe Opet

İki takımın toplam sekiz servis hatasıyla başlayan mücadelede rakibinin üst üste hücumda yaptığı hatalardan yararlanan ve 10. sayıda beraberliği yakalayan VakıfBank, teknik molaya 12-10 önde girdi. Ev sahibi ekip, çekişmeli geçen seti Bartsch-Hackley ve Haak ikilisinin ürettiği sayılarla 25-23 kazanmasını bildi.

Maçın ikinci setine daha iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Robinson-Vargas ikilisinin ürettiği sayılarla 9-6 öne geçmesine karşın, Ognjenovic'in servis attığı bölümde yakaladığı seriyle rakibini yakalayan sarı-siyahlılar, bu teknik molaya da 12-10 üstün girdi. Naz ile bloklarda üstünlük sağlayan sarı-lacivertli takım, Eda ve Vargas ile sayılar bularak 15. sayıda eşitliği yakalasa da Haak'ın art arda sayılarıyla 22-19 öne geçen ev sahibi ekip, seti 25-19 aldı.

Üçüncü sette 4-4 beraberliğin ardından Bartsch-Hackley ve Haak ikilisinin etkili oyunuyla farkı beş sayıya kadar çıkaran VakıfBank, teknik molada 12-6 üstünlük kurdu. Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ev sahibi ekip, seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinde üçüncü maç, 16 Nisan Cuma günü yine VakıfBank'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçların programı daha sonra açıklanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa Bianka, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır)

Setler: 25-23, 25-19, 25-21

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

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